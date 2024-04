Wrocław to nasz sukces. Głęboko wierzymy, że Izabela Bodnar zostanie prezydentką - mówiła w TVN24 Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050. Oskarżała też kontrkandydata Izabeli Bodnar Jacka Sutryka o prowadzenie "bardzo brudnej kampanii" wyborczej. Leo odpowiadała na krytykę, która spadła na nią w czwartek po tym, jak opublikowała zdjęcie z pokładu samolotu, którym udała się z Warszawy do Wrocławia.

- Wrocław to jest taki nasz sukces. My jako nowa formacja, Polska 2050, cieszymy się z każdego radnego, którego udało nam się wprowadzić. Tym bardziej cieszy nas sukces naszej posłanki Izabeli Bodnar. Oczywiście głęboko wierzymy i liczymy na to, że Iza w niedzielę wygra i zostanie prezydentką Wrocławia - powiedziała.

Zdaniem Leo "niestety we Wrocławiu jest bardzo brudna kampania" wyborcza "w wykonaniu prezydenta Sutryka". - Ja sobie to wyobrażam tak, że taka rywalizacja powinna być zdrową rywalizacją. Również między koalicją. Takich spraw, które nas dzielą, będzie jeszcze w koalicji wiele - dodała. Jacek Sutryk jest popierany przez Koalicję Obywatelską.

Leo o podróży do Wrocławia samolotem: czasami to jedyne wyjście

Przekonywała, że na konwencji Bodnar "była przy okazji" i "nie był to główny cel jej wizyty" we Wrocławiu.

- Oczywiście moglibyśmy jako parlamentarzyści wprowadzić, tak jak we Francji w 2021 roku, zakaz podróżowania samolotem na krótkich dystansach, które można pokonać koleją w 150 minut. To działa we Francji. Pytanie, czy w Polsce udźwignęłaby to kolej. Moim zdaniem niekoniecznie, ale to jest oczywiście do dyskusji - mówiła posłanka.