PiS chce przesunięcia wyborów. Profesor Zoll o "naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego"

Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były szef Państwowej Komisji Wyborczej, komentował w "Tak jest" w TVN24 scenariusz, według którego wybory samorządowe zostaną przesunięte. - Mam tutaj podstawowe wątpliwości, bo jednak zasadą demokratycznego państwa prawnego jest to, że prawo stoi ponad polityką, a przy takim posunięciu, jakie zamierza się zrobić, to polityka traktuje prawo jako narzędzie stosowania polityki - mówił.

Między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy przedłużającej kadencję samorządów o pół roku. - To z powodu tego, że zbiegły się wybory i to jest niewykonalne, żeby przeprowadzić na raz wybory samorządowe i parlamentarne. To mówi PKW i to mówią także wszyscy szefowie finansów partyjnych. Nie da się na raz rozliczyć z obydwu tych wyborów - przekonywał szef PiS.

"Mają w tym interes"

- Uważają, że takie przesunięcie będzie dla partii, dla wyników wyborów znaczące. Mam tutaj podstawowe wątpliwości, bo jednak zasadą demokratycznego państwa prawnego jest to, że prawo stoi ponad polityką, a przy takim posunięciu, jakie zamierza się zrobić, to polityka traktuje prawo jako narzędzie stosowania polityki - tłumaczył.

- Po pierwsze, to nie musi być jednego dnia. Może być, zdaje się, że do miesiąca, rozciągłość czasowa między wyborami samorządowymi a wyborami parlamentarnymi. To się da zorganizować. Uważam nawet, że nie byłoby przeszkody, gdyby te wybory były jednego dnia. Trzeba byłoby zabezpieczyć, żeby lokale wyborcze były odrębne - mówił, argumentując, że "koszty wyborów byłyby znacznie niższe". - To jest możliwe do przeprowadzenia - utrzymywał.