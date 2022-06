Czy wybory samorządowe zostaną przesunięte? Prezydent Duda komentuje

Ze strony Prawa i Sprawiedliwości płyną sygnały o zamiarach przesunięcia wyborów samorządowych. Komentując te doniesienia, prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że jest to dla niego temat "wyłącznie medialny" i nikt nie zgłosił się do niego w tej sprawie. Powiedział jednak, że zbieżne terminy wyborów samorządowych i parlamentarnych to "sytuacja dość trudna".

Prezydent: nikt z taką inicjatywą do mnie nie wystąpił

- Nikt z taką inicjatywą do mnie nie wystąpił, nikt nie odbywał ze mną żadnych w tej sprawie poważnych konsultacji - komentował te doniesienia prezydent Andrzej Duda , zaznaczając, że jest to dla niego temat "wyłącznie medialny".

Przyznał jednak, że wybory się zbiegają. - Jest to sytuacja, która w moim przekonaniu jest sytuacją dosyć trudną. Pytanie, jeżeli będą jakieś propozycje w tym zakresie, jakie to będą propozycje przesunięć. Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Dla mnie to informacja i pomysł, który ma charakter nieoficjalny. Jak on się bardziej zoficjalizuje, to będziemy się nad tym pochylać. Na razie widzę problem - powiedział.