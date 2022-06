Prezydent zgodzi się na przełożenie wyborów samorządowych? Paweł Szrot komentuje

Do pomysłu PiS, by przesunąć termin wyborów samorządowych, odniósł się w "Kropce nad i" szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Pytany, czy Andrzej Duda zgodzi się na taką propozycję, odparł, że "prezydent jest strażnikiem konstytucji, co za tym idzie również terminów konstytucyjnych wyborów". - Natomiast są też istotne argumenty, które wskazują, że bardzo trudne byłoby przeprowadzenie tych wyborów razem z wyborami parlamentarnymi - zastrzegł.