"Bitwa o Rzeszów". Kandydaci na prezydenta miasta w ogniu pytań i polemik

Przedterminowe wybory prezydenckie w Rzeszowie odbędą się 13 czerwca. Nieco ponad tydzień przed głosowaniem, w sobotę w TVN24 odbyła się druga debata z kandydatami na prezydenta Rzeszowa.

W dyskusji udział wzięli Konrad Fijołek (wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050), popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, kandydat Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (popierany także przez Porozumienie) oraz poseł Konfederacji Grzegorz Braun

Prowadzący debatę Grzegorz Kajdanowicz zadawał pytania w trzech blokach tematycznych: "Polityka krajowa a samorządowa", "Polityka zdrowotna/ochrona środowiska/ekologia" oraz "Sprawy lokalne Rzeszowa".

Czas kandydatów na odpowiedź to 60 sekund. Dodatkowo każdy z nich mógł trzykrotnie zgłosić się do 30 sekundowej riposty.

Pierwszy blok pytań - Polityka krajowa a samorządowa

Pierwsze pytanie w bloku "Polityka krajowa a samorządowa" dotyczyło przedstawionego przez rząd programu Polski Ład. Unia Metropolii Polskich zwróciła uwagę, że program oznacza stratę od 10 do 11 miliardów złotych dla samorządów. Czy rząd powinien zrekompensować samorządom te straty?

Grzegorz Braun: To nie Zjednoczona Prawica, a " zjednoczona łże prawica". To nie Nowy Ład, a stary przewał, rozdawnictwo dla wybranych. Samorządy mają stracić nie tylko finanse, ale i niezależność. To droga do upaństwowienia samorządów. Zamierzam stać na tej drodze, chce się temu przeciwstawić. Cenię sobie różnicę między rządem a samorządem.

Ewa Leniart: Od dawna jest narracja, że rzekomo rząd ogranicza samorządność w Polsce i ogranicza środki finansowe przeznaczone na ten cel. Polski Ład to rozwiązanie, które będzie bardzo dobre dla obywateli i dla mieszkańców Rzeszowa. Będzie także bardzo dobry dla samorządów. Subwencja inwestycyjna, której algorytm już wkrótce poznamy, na pewno sprawi, że samorząd będzie dysponował jeszcze większymi środkami finansowymi na bardzo potrzebne inwestycje: na kulturę, drogi, jak i inne działania. Rzeszów może zyskać około czterech miliardów złotych.

Marcin Warchoł: Mieszkańcy zyskają na Polskim Ładzie przede wszystkim na powiększeniu kwoty wolnej od podatku. Nie można tu mówić o stratach. Jeżeli one ewentualnie by się pojawiły, to sam, jako prezydent miasta, będę starał się nadrobić te wszystkie ewentualne niedogodności. Sprowadzę do Rzeszowa cztery miliardy złotych.

Konrad Fijołek: Niestety rząd PiS-u i Solidarnej Polski w ostatnich latach faktycznie mocno sponiewierał samorządy, ograbiając je z finansów i z kompetencji. Sam Rzeszów w 2019 roku stracił 100 milionów złotych, w roku 2020 sytuacja się powtórzyła. Jeśli chodzi o Krajowy Program Odbudowy, to bardzo ważne jest, żeby samorządy dostały rekompensatę. To na samorządach opiera się do tej pory wydatkowanie unijnych pieniędzy. To dzięki samorządom dokonaliśmy skoku rozwojowego. Pieniądze z KPO muszą trafiać do samorządów w sposób bezpośredni. Samorządy muszą mieć możliwość dawania grantów, a nie tylko pożyczek.

Kolejne pytanie dotyczyło finansów z unijnego Funduszu Odbudowy. Czy kandydaci mają wątpliwości, co do tych środków? Na co powinny zostać one wydane?

Ewa Leniart: Środki finansowe z Unii Europejskiej są potrzebne dla Podkarpacia i dla Rzeszowa. Jeśli będziemy mieć mądry samorząd i dobrego prezydenta miasta, a ja jestem gwarantem, że tak będzie, to spożytkujemy te środki na cele o ogromnym znaczeniu prorozwojowym.

Kandydatka wymieniła tu sprawy związane z rozwojem komunikacji miejskiej oraz budowę obwodnic. Wspomniała przy tym, że "równie ważne są wysokopłatne miejsca pracy".

Marcin Warchoł: Najważniejszą sprawą jest w tej chwili służba zdrowia. Pandemia to pokazała. Środki te w pierwszym rzędzie skieruję na budowę nowoczesnego szpitala uniwersyteckiego, następnie Centrum Zdrowia Dziecka. Chciałbym, aby nasi mieszkańcy nie musieli jeździć do Warszawy, wozić swoje dzieci i czekać tygodniami, miesiącami na zapisanie się do kolejki. Po drugie stawiam na infrastrukturę drogową.

Warchoł jako ważne dla niego inwestycje w kontekście środków unijnych wymienił Wisłokostradę oraz park wodny.

Konrad Fijołek: Każdy polski samorządowiec czeka na środki z planu odbudowy. Środki mają służyć przede wszystkim odbudowie i rozruchowi polskiej gospodarki po pandemii także u nas, w samorządach. Samorządy zawsze były kołem zamachowym gospodarki. Te środki w dużej mierze powinny zostać skierowane właśnie do samorządów, ale w postaci grantów, a nie pożyczek. Nie może być tak, że rząd zapewnia sobie tylko granty, a środki pożyczkowe przekazuje do samorządów. Ten mechanizm nie zadziała. Bo kto z nas będzie chciał finansować drogi czy szpitale z pożyczek? W samorządach muszą znaleźć się środki grantowe.

Grzegorz Braun: To nie Fundusz Odbudowy, tylko fundusz zadłużania Polaków na kolejne pokolenia. Razem z moim środowiskiem, moją formacją polityczną sprzeciwiam się temu. Jak nie chcę, żeby Bruksela zadłużała Warszawę, tak samo nie chcę żeby Warszawa zadłużała Rzeszów. Nie chcę, aby ratusz rzeszowski zadłużał mieszkańców. Rzeszowianie mają długi, które obrazowo obliczam na cztery i pół tony złota. Trzeba zatrzymać to radosne zadłużanie i tę radosną twórczość.

Drugi blok pytań - Polityka zdrowotna/ochrona środowiska/ekologia

Kolejny blok pytań dotyczył polityki zdrowotnej, ochrony środowiska i ekologii. Prowadzący debatę zadał pytanie, jak zachęcić mieszkańców Rzeszowa do szczepień i czy szczepienia powinny być obowiązkowe.

Marcin Warchoł: Służba zdrowia w naszym mieście jest dla mnie najważniejsza. Zobowiązuję się do tego, aby co roku zwiększać kwotę przeznaczoną na służbę zdrowia o milion złotych. W tej chwili jest to prawie osiem milionów złotych, co sprawi, że za dwa lata ta suma przekroczy 10 milionów złotych. W tej chwili z budżetu miasta dotowane są szczepionki. To wprawdzie szczepionki na grypę i wirusa WZW (wirusowe zapalenie wątroby); chciałbym wspomagać program szczepień antycovidowych i dołożyć go do tego, co w tej chwili jest.

Konrad Fijołek: Program szczepień, także w naszych lokalnych społecznościach, jest bardzo ważny. On musi nabrać szerszego zakresu. Poza kilkoma bilbordami na terenie mojego miasta w ogóle nie widzę zaangażowania tych, którzy odpowiadają za program szczepień w Polsce w to, żeby go upowszechniać i aby tłumaczyć mieszkańcom, dlaczego to jest ważne i dlaczego jesteśmy wszyscy za siebie odpowiedzialni. Jestem za tym, aby samorządy mogły wkroczyć w proces szczepień, oferując łatwiejszy dostęp mieszkańcom do usług publicznych. Samorząd jest gwarantem, że dotrze do mieszkańca na samym dole.

Z możliwości riposty skorzystał Marcin Warchoł. - Panie radny. Sprawdziłem pańskie dokonanie w dziedzinie ochrony zdrowia. Nie potrafię znaleźć żadnego wniosku, który pan złożył do budżetu w tym okresie (kiedy był radnym) - zwrócił się do Fijołka.

Grzegorz Braun: Chcą was testować, szczepić, zamykać, dzielić na zaszczepionych i niezaszczepionych. Ja się na to nie zgodzę. Tu w Rzeszowie, na mojej wachcie, nie będzie segregacji sanitarnej. Rzeszów i Podkarpacie z krainy mlekiem i miodem płynącej przemieniło się w czerwony narożnik. Przodujemy w smutnym rankingu nadmiarowych zgonów. W całym kraju to może 120, może już 150 tysięcy ludzi, który odeszli na skutek zamknięcia systemu lecznictwa w Polsce. Ja chce go otwierać.

Wypowiedź Grzegorza Brauna stoi w sprzeczności z wypowiedziami ekspertów medycznych, Rady Medycznej przy premierze, a także Europejskiej Agencji Leków, którzy potwierdzają, że szczepienia są bezpieczne i pomagają ograniczyć skutki epidemii. Szczepienia w naszym kraju są dobrowolne.

Ewa Leniart: Podkarpacie było bardzo dotknięte zwłaszcza trzecią falą zachorowań na COVID-19. Mądra postawa mieszkańców Rzeszowa oraz regionów sprawiła, że daliśmy radę. Przed nami wyzwanie, które udało się w części zrealizować, albowiem mamy ponad milion szczepień zrealizowanych na Podkarpaciu. Bardzo się cieszę, że państwo tak pozytywnie odpowiadacie na Narodowy Program Szczepień. Zachęcam do tego, abyście nadal z tego programu chcieli skorzystać. Im więcej osób zaszczepionych, tym większe prawdopodobieństwo, że nie będzie kolejnych fal (epidemii) i lockdownów.

