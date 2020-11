Wiceszef MSZ: Oby okres niestabilności był krótki. Będziemy współpracować z każdym prezydentem

Sytuacja w USA zmienia się jak w kalejdoskopie. My będziemy oczywiście współpracować z każdym prezydentem, bez względu na wynik wyborów - zapewniał w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wyraził nadzieję, że "okres niestabilności będzie jak najkrótszy i jak najszybciej poznamy prezydenta Stanów Zjednoczonych".

"Będziemy oczywiście współpracować z każdym prezydentem"

W czwartek gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz. Mówił, że "powinniśmy poczekać do momentu oficjalnego ogłoszenia zwycięzcy" wyborów, bo "w USA sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie".

- My będziemy oczywiście współpracować z każdym prezydentem, bez względu na wynik wyborów. Tak, jak współpracowaliśmy w roku 2015 i 2016 roku z administracją prezydenta Obamy, (...) a następnie z administracją Donalda Trumpa. Dla nas liczą się relacje polsko-amerykańskie - zapewniał.

"Mam nadzieję, że okres niestabilności będzie krótki"

Donald Trump już w noc wyborczą był przekonany o swoim zwycięstwie . - Wygramy to. O ile wiem, już tak się stało - mówił. Później na Twitterze sceptycznie odniósł się do liczenia głosów, pisząc o "magicznym znikaniu" swojej przewagi w kluczowych stanach.

Przydacz powiedział, że "należałoby oczekiwać od prezydenta więcej spokoju". - Mamy do czynienia z dużym napięciem, różnice są niewielkie. (...) To pewnie wynik psychologicznych nacisków wewnętrznych, próba rozegrania tego na swoją korzyść. To element polityki - stwierdził.