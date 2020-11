Jestem głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mieli w Warszawie Filadelfię - napisał w piątek na Twitterze były szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk. To nawiązanie do sytuacji wyborczej w Stanach Zjednoczonych.

"Jestem głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mieli w Warszawie Filadelfię. Plagiat z Jarosława" - tak brzmi cały wpis Tuska. To nawiązanie do słów prezesa PiS, a obecnie też wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku, kiedy to po przegranych wyborach parlamentarnych mówił: "jestem głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mieli w Warszawie Budapeszt".