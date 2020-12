Komorowski o Bidenie: szczerze zaangażowany w proces demokratyzacji świata

Każda władza państwowa, szczególnie polska powinna dbać o to, żeby mieć relacje w Ameryce ułożone nie tylko z ekipą władzy, ale i z tą ekipą, która może przyjść później - tłumaczył w "Faktach po Faktach" były prezydent Bronisław Komorowski. Gość Grzegorza Kajdanowicza mówił o tym, jak mogą wyglądać relacje Polski z nową administracją w Waszyngtonie.

Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział w "Faktach po Faktach", że z Joe Bidenem zna się z różnych spotkań z czasów swojej prezydentury. - To był fragment współdziałania polsko-amerykańskiego przede wszystkim w kwestiach kryzysu związanego z agresją rosyjską na Ukrainie, ale nie tylko - powiedział.

Były prezydent mówił, że polskie władze przez dłuższy czas "podchodziły do relacji polsko-amerykańskich tylko i wyłącznie przez pryzmat kontaktów z obecną ekipą władzy, czyli prezydentem Donaldem Trumpem i jego ekipą".

Powiedział, że "każda władza państwowa, szczególnie polska powinna dbać o to, żeby mieć relacje w Ameryce ułożone nie tylko z ekipą władzy, ale i z tą ekipą, która może przyjść później".

- To był błąd, uwikłanie w jednostronne, głęboko angażujące się relacje z prezydentem [Donaldem - przyp. red.] Trumpem - ocenił Komorowski.

- Czy to zaszkodzi? Na pewno będzie pamiętane przez ekipę demokratów. Będzie pamiętane, co nie znaczy, że Amerykanie zerwą relacje z obecną władzą. Tutaj decydują interesy - mówił.

- Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, różnica między epoką Trumpa a Bidena będzie taka, że Biden nie będzie oczekiwał, że Polska się będzie opłacała Stanom Zjednoczonym za swoistą opiekę i za bezpieczeństwo, obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Tak było za Trumpa. To było bezpieczeństwo za pieniądze, co w moim przekonaniu było rzeczą złą, dlatego że za pieniądze prawdziwych przyjaźni i prawdziwych sojuszy się nie kupuje - ocenił.

"Zdrowie jest już chyba dużo lepsze"

Były prezydent mówił również w "Faktach po Faktach" o swojej walce z chorobą COVID-19. Bronisław Komorowski przebywał w szpitalach w Sejnach na Suwalszczyźnie oraz w Warszawie. - Zdrowie jest już chyba dużo lepsze. Aczkolwiek po takim bardzo masywnym zapaleniu płuc pewnie będę musiał dochodzić do siebie jeszcze przez ładnych parę tygodni - powiedział. Podziękował również lekarzom za "skuteczne działanie".

- Wiem, że lekarze i ja również, trzymając za nich kciuki, czekają jednak momentu, kiedy zaczną się masowe szczepienia, bo podobno to jedyny sposób na uniknięcie szerzenia się zarazy - wskazał.

Pytany, czy sam się zaszczepi przeciw COVID-19, powiedział, że "jeżeli będzie mógł i będzie mieścił się w kategoriach przewidzianych do szczepienia (...), to oczywiście, że tak". - Tutaj już nie chodzi tylko i wyłącznie o własne zdrowie, tylko chodzi o to, aby w ogóle zatrzymać inwazję koronawirusa w ramach całego społeczeństwa - podkreślił były prezydent.