Blinken kandydatem na sekretarza stanu USA. Minister Rau składa gratulacje

Prezydent-elekt Joe Biden potwierdził we wtorek, że Tony Blinken będzie jego kandydatem na sekretarza stanu. Blinken to doświadczony dyplomata i były zastępca sekretarza stanu w administracji Baracka Obamy. Gratulację Blinkenowi złożył we wpisie w języku angielskim na Twitterze szef polskiej dyplomacji.