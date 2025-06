Wybory prezydenckie w Polsce. Trwa głosowanie

Otwarcie lokalu wyborczego, Warszawa (Wilanów) Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W niedzielę Polacy decydują, kto obejmie urząd prezydenta. Druga tura jest rozstrzygająca. Prezydentem zostaje ten z kandydatów, który uzyska więcej głosów.

Transmisja wieczoru wyborczego w TVN, TVN24 i serwisie TVN24+.

Więcej na temat wyborów prezydenckich na tvn24.pl

O tym, że odbędzie się II tura wyborów prezydenckich rozstrzygnęły wyniki głosowania, które odbyło się 18 maja. Żaden z 13 kandydatów na prezydenta nie uzyskał wtedy ponad połowy ważnie oddanych głosów.

Uprawnionych do głosowania w II turze wyborów jest prawie 29 mln Polaków. Dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich powołano ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju i 511 za granicą. Według danych MSZ, do głosowania za granicą między I i II turą wyborów zarejestrowało się dodatkowo ponad 200 tys. osób, co łącznie z pierwszym głosowaniem daje rekordowe ponad 700 tys. osób głosujących poza krajem.

Aby w lokalu wyborczym otrzymać kartę do głosowania trzeba przedstawić komisji wyborczej dokument tożsamości. Może to być np. dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem. Wyborcy mają też możliwość potwierdzania swojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel.

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich, Szczecin 25601026 Źródło: PAP 25601028 Źródło: PAP 25601025 Źródło: PAP 25601013 Źródło: PAP

O godzinie 19:20 po Faktach "TVN" na antenie TVN24 i TVN24+ rozpocznie się specjalny program "Czas decyzji. Prezydent 2025", a od godziny 19:45 również w TVN. Poprowadzą go Anita Werner, Piotr Kraśko, Monika Olejnik, Konrad Piasecki, Anna Jędrzejowska, Łukasz Jedliński, Joanna Kryńska, Radosław Mróz, Marta Abramczyk i Małgorzata Łaszcz.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich rozpoczęła się o północy z piątku na sobotę, potrwa do godz. 21 w niedzielę. W tym czasie zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej.

Zgodnie z kodeksem wyborczym w najbliższy weekend nie wolno więc organizować zgromadzeń, pochodów, manifestacji, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych, a także eksponować w lokalu wyborczym symboli, napisów i znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Można za to zachęcać do udziału w samym głosowaniu, nie wskazując, na kogo głos powinien być oddany oraz podawać informacje na temat wyborczej frekwencji. PKW zrobi to w trakcie czterech zaplanowanych konferencji prasowych o 10, 13:30, 18:30 oraz o 22 po zakończonym głosowaniu.

Według informacji podanych na stronie PKW, naruszenie zakazu prowadzenia agitacji jest wykroczeniem, a naruszenie zakazu publikowania sondaży - przestępstwem.

Cisza wyborcza może zostać wydłużona, jeśli dojdzie do sytuacji nadzwyczajnej. Musiałoby być to wydarzenie, które realnie uniemożliwia głosowanie - np. katastrofa budowlana w budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy.