Andrzej Duda "przekaże list gratulacyjny" i wyśle Joe Bidenowi zaproszenie

Prezydent Andrzej Duda przekaże dzisiaj list gratulacyjny dla prezydenta elekta Joe Bidena. W tym liście będzie także zawarte zaproszenie do złożenia wizyty w Warszawie w odpowiednim czasie - zapowiedział w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. - To będzie zatem oficjalnie odniesienie się pana prezydenta do wyników wyborów amerykańskich - dodał.