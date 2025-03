Pseudonim Karola Nawrockiego. Batyr to wojownik, ale też mówiący słoń z ZSRR

Karol Nawrocki odpowiada na pytania o pseudonim "Tadeusz Batyr" Źródło: TVN24

Honorowy termin, wojownik, pseudonim stryja Witkacego... Ale też i imię, które nosił między innymi słynny słoń ze Związku Radzieckiego. Co oznacza słowo "batyr", które Karol Nawrocki wykorzystał jako pseudonim literacki w swojej książce o trójmiejskim przestępcy?

Karol Nawrocki pod pseudonimem Tadeusz Batyr w 2018 roku wydał książkę "Spowiedź Nikosia zza grobu" o historii przestępcy Nikodema Skotarczyka. Co oznacza psuedonim? Tadeusz to drugie imię kandydata na prezydenta, a "batyr"?

"Batyr" - co to znaczy

"Batyr" to również m.in. pseudonim Jana Prospera Witkiewicza, żyjącego w latach 1808-1839 żołnierza, zesłańca politycznego, carskiego agenta i stryja Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego. "Pierwszy dyplomata rosyjski w Afganistanie występujący z misją oficjalną, pierwszy Polak, który tam się znalazł" - czytamy w sylwetce Witkiewicza na stronie Nałęczowa (rodzina Witkiewicza była związana z tym miastem). W tym samym tekście wyjaśniono, że "Batyr" znaczy "rycerz, bohater, dzielny człowiek, wspaniały jeździec w stepowym wydaniu".

Natalia Budzyńska w książce "Witkiewicz, ojciec Witkacego" wskazuje, że Jan Prosper w Azji spotykał się między innymi z kazachskimi bejami (bej, z języka tureckiego "wódz" - red.), "jak tylko mógł, usiłował ograniczać skutki tej (rosyjskiej - red.) kolonizacji" i "był człowiekiem dialogu szanowanym przez tybylców". "Musiał być uznawany za uczciwego i szczerego, skoro zyskał przydomek 'Batyr', co oznacza w lokalnych językach 'rycerz', 'dzielny człowiek', 'wspaniały jeździec'" - czytamy w książce Budzyńskiej.

Słynny wojownik i "mówiący" słoń

Kazachski trop prowadzi do postaci Bogenbaja Batyra - słynnego XVIII-wiecznego wojownika, którego pomniki do dziś można znaleźć w Kazachstanie. "'Batyr' to honorowy termin oznaczający bohatera w języku kazachskim" - podaje portal historyczny e-history.kz. Batyr, jako tytuł, funkcjonował także wśród ludów mongolskich i tureckich.

Batyr do dziś funkcjonuje jako imię w Rosji, Białorusi i w szeregu państw azjatyckich. Nosi je między innymi Batyr Bierdykłyczew, przedstawiciel WHO na Białorusi, czy Batyr Menge, chiński koszykarz mongolskiego pochodzenia. Imię Batyr nosił też słoń indyjski, żyjący w latach 1970-1993 w zoo kazachskiej Karagandzie (wówczas ZSRR). Opisywane w mediach zwierzę zdobyło rozgłos dzięki umiejętności odtwarzania ludzkiej mowy. Jak podaje portal bionity.com, Batyr był w stanie "wypowiedzieć" około 20 słów w języku rosyjskim i kazachskim. Potrafił poprosić opiekunów o wodę i "regularnie chwalił" sam siebie, mówiąc "dobry Batyr" - czytamy.

Nawrocki o swoim pseudonimie

- Kandydatem na urząd prezydenta jest Karol Nawrocki, a jak pan redaktor wie, pseudonimy literackie nie są niczym nowym w polskiej publicystyce i w polskiej literaturze, a także w polskiej nauce - powiedział kandydat PiS w wyborach prezydenckich, pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej o to, czyje nazwisko figuruje na listach podpisów z poparciem dla jego kandydatury. - Jestem naukowcem, byłem pierwszym historykiem, który badał przestępczość zorganizowaną w czasach Polski komunistycznej, więc jest to rzecz (pseudonim - red.) naturalna - dodał.

Nawrocki podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej pytany, dlaczego napisał biografię Nikosia pod pseudonimem, tłumaczył, że w czasie jej pisania zmieniał pracę. - W związku z tym, że zmieniałem swoją pracę, tak życie mi się potoczyło, to nie chciałem angażować Muzeum II Wojny Światowej, które nie zajmowało się już czasem PRL-u, tylko czasem II wojny światowej, w moją publikację odnoszącą się do owoców badawczych w czasach IPN - mówił.

