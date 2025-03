Hołownia: Mentzen bredzi

Hołownia: w Polsce potrzebny jest nie prezydent zastępca premiera Źródło: TVN24

Dziś w Polsce potrzebny jest nie prezydent zastępca premiera, nie prezydent zastępca prezesa, który będzie mścił się na wspomnianym przed chwilą premierze - mówił w Wielbarku Szymon Hołownia.

Kandydat na prezydenta Polski 2050-Trzeciej Drogi Szymon Hołownia mówił w piątek w Wielbarku między innymi o kwestii obronności. - My dzisiaj w Polsce o obronności musimy myśleć dużo szybciej i dużo bardziej w kluczu rozwoju właśnie. Rozwój sił zbrojnych, rozwój naszej całej infrastruktury bezpieczeństwa to coś, co ma się nam opłacać. Nie tylko odstraszać naszego przeciwnika, ale po prostu się opłacać. 180 miliardów na obronność w tym budżecie, 85 dodatkowych miliardów, które pozyskamy z nowego mechanizmu Unii Europejskiej, 30 miliardów złotych przesunięte z Krajowego Planu Odbudowy na Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony. To są wszystko pieniądze, które muszą być silnikiem polskiej gospodarki. Dlatego mówię: jako prezydent będę tego pilnował - mówił.

Hołownia o składce zdrowotnej

Mówił też składce zdrowotnej w kontekście małych przedsiębiorców na Warmii i Mazurach. - Wszyscy ci, którzy dzisiaj blokują reformę tak zwanej składki zdrowotnej, powinni mieć świadomość, że to oni odpowiadać będą za kolejne zamknięte działalności gospodarcze, za kolejne tragedie rodzinne, za kolejne biznesy, które przetrwały 35 lat różnych zmian i transformację, a nie przetrwają teraz blokowania tego przez Lewicę - powiedział.

Jego zdaniem "składka zdrowotna ma być składką zdrowotną i służyć ochronie zdrowia, a nie być parapodatkiem dożynającym dzisiaj przedsiębiorców, zwłaszcza małych, mikroprzedsiębiorców, którzy jeszcze jakkolwiek dzięki swojej odwadze, sile pomysłowości i przedsiębiorczości funkcjonują". - O to będziemy walczyć i zapewniam państwa, że jeżeli zostanę prezydentem, a to dalej nie zostanie uchwalone, to będę ten projekt ustawy składał aż do skutku. Tak, aż wreszcie zostanie w tym względzie przywrócona sprawiedliwość tym, którzy do wzrostu polskiego PKB dokładają się najbardziej - dodał.

Hołownia: w Polsce potrzebny jest nie prezydent zastępca

- Dziś w Polsce potrzebny jest nie prezydent zastępca premiera, nie prezydent zastępca prezesa, który będzie mścił się na wspomnianym przed chwilą premierze. Dziś w Polsce nie jest potrzebny ciągnący nas w stronę Rosji i wygadujący coraz to większe brednie tchórz, który boi się stanąć do debaty i odpowiedzieć na poważne pytania - mówił Hołownia.

- Dziś w Polsce potrzebny jest prezydent, który będzie rozumiał, co to znaczy strategia, czyli będzie patrzył w horyzoncie pięciu lat, dziesięciu lat na procesy, które w państwie muszą być zaplanowane. Który będzie challenge'ował, wyzywał, popychał rząd do robienia dobrych rzeczy, a nie wywracał stoliki. Dzisiaj mamy taktykę w państwie, ale nie mamy strategii na takim poziomie, na jakim powinniśmy mieć. Mielimy bieżączkę, obserwujemy polityczne MMA i okładanie się na tej gali po głowach tych i innych polityków, a nie mamy kogoś, kto zatroszczy się o przyszłość naszych dzieci, a nie tylko o przyszłość karier w tej czy innej politycznej partii. Taki silny ośrodek musi w Polsce być i musi nim być prezydent Rzeczpospolitej na trudne czasy - podsumował.

Hołownia: Mentzen bredzi

Zapytany o ostatnie wypowiedzi kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena, między innymi o tym, że studia powinny być płatne, odpowiedział, że "Mentzen bredzi". - Chcę, żeby to do wszystkich państwa dotarło, bo czas owijania w bawełnę i flanelkę się skończył. Mówimy o wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a nie na autora Mema Roku. Mentzen bredzi. Świat z jego marzeń jest światem koszmarów dla wielu milionów młodych ludzi w Polsce - ocenił.

- Płatne studia to wstęp do całego programu Mentzena, który im dłużej będzie pytany, tym - mam nadzieję - chętniej będzie przedstawiał. Bo przecież pamiętamy, że w 2023 roku chciał likwidować 800+. W 2023 roku mówił o tym, że należy zlikwidować zasiłek pogrzebowy. W 2016 roku mówił o tym, że należy w ogóle zlikwidować podatki - przypomniał Hołownia.