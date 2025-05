"Po moim trupie". Mentzen odpowiada Bielanowi  

"Tak jakby przejęli Mentzena dla siebie. Bardzo dobry ruch sztabowców" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W poniedziałek Adam Bielan komentował na antenie Polsat News wydarzenia wyborcze ostatnich dni.

Stwierdził, że "jeżeli (Sławomir Mentzen) nie zastopuje wyboru Rafała Trzaskowskiego", będzie odpowiedzialny za jego decyzje jako prezydenta.

Szef Konfederacji w ostrych słowach uznał to za "moralny szantaż" i ocenił kandydata PiS w wyborach.

Adam Bielan był gościem programu Graffiti w Polsat News. Polityk PiS był pytany m.in., jak jego partia ocenia ostatnie spotkanie Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim przy piwie. - Przyjęliśmy to wzruszeniem ramion - powiedział. Chwilę później stwierdził jednak, że "jeżeli (Sławomir Mentzen) nie zastopuje wyboru Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego, to będzie można również Sławomira Mentzena rozliczać z każdej decyzji Rafała Trzaskowskiego".

- To będzie bardzo duża odpowiedzialność. Nie wiem, czy Sławomir Mentzen chce ją wziąć na siebie - dodał Bielan. Lider Konfederacji ostro odpowiedział na jego słowa.

Mentzen o "moralnym szantażu" i "niezbyt lotnym osiłku"

"Adam Bielan próbuje mnie szantażować moralnie, twierdząc, że to ja będę odpowiedzialny za ewentualną wygraną Trzaskowskiego. Bzdura" - napisał na X Sławomir Mentzen.

"Nie ja wam wybierałem kandydata, nie ja mu prowadziłem kampanię, nie ja zbudowałem mu wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja kręciłem i zmieniałem wersję w sprawie kawalerki. To wy za to wszystko odpowiadacie" - dodał.

We wpisie Mentzen ocenił, że "próba zmuszenia go do poparcia Nawrockiego pokazuje, jak PiS widzi Konfederację". "Jako przystawkę, która musi robić to, czego chce PiS" - stwierdził i zadeklarował: "po moim trupie". "Na to nigdy nie możecie liczyć. Nie zamierzam skończyć jak Lepper, Giertych, Gowin czy Hołownia. Im prędzej to w PiS zrozumiecie, im prędzej zaakceptujecie rzeczywistość, tym łatwiej będzie wam uniknąć takich kretyńskich wypowiedzi, jak ta Bielana" - dodał.

Do słów Adama Bielana odniósł się też Witold Tumanowicz z Konfederacji. "Jeśli Adam Bielan nie powstrzyma ataków PiS na Sławomira Mentzena, to doprowadzi do zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. Będzie można go rozliczać później za wszystkie decyzje nowego prezydenta" - napisał na X, nawiązując do wypowiedzi polityka PiS. "Nie wiem czy pan poseł jest gotów wziąć taką odpowiedzialność na siebie" - dodał.

