"Mamy dość arogancji tej władzy"

Podczas wystąpienia podkreślał wagę miejsca Polski w Unii Europejskiej. - Ważne, by nikt nas od tej Europy nie oddzielił, abyśmy byli aktywnymi członkami wspólnoty, którzy są w stanie być twardzi, kiedy trzeba, ale nie obrażają wszystkich partnerów - mówił. Dodał, że dzięki obecności w Unii Polska jest silniejsza. - Jesteśmy bogatsi i bronimy różnorodności - zauważył. - Nie damy się wydrzeć ze wspólnoty, będziemy jej częścią. Będziemy twardym partnerem, ale partnerem, który nikogo nie obraża, będziemy państwem walczącym o swoje interesy, państwem, które będzie konstruktywnym partnerem. Państwem, które będzie walczyć z ociepleniem klimatycznym, które będzie walczyć o miejsca pracy i o to, by Polska była znowu respektowana w Unii Europejskiej, nie damy się zepchnąć na margines - wymieniał. Kandydatowi na prezydenta towarzyszył prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak. Trzaskowski dziękował za udzielone mu wsparcie przez samorządowców. - To mnie wzmacnia - mówił - Pokazuje, że rozumiemy się nawzajem i że mamy takie same problemy, zwłaszcza dziś, w dobie pandemii - wyjaśnił.