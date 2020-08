To jest bardzo niedobra sytuacja, że w środku Europy 10 milionów ludzi jest pozbawionych podstawowych praw politycznych, obywatelskich - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Jednocześnie zwracał uwagę, że "żywotnym interesem" Polski jest "niepodległość Białorusi". - Dramatyzm i pewien paradoks polega na tym, że jeśli nie rządy Łukaszenki, to być może rządy Putina na Białorusi - wskazywał.

"To nie były uczciwe wybory, to jest oczywiste"

Powyborczą sytuację na Białorusi komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Jak mówił, "to nie były uczciwe wybory, to jest oczywiste". - Nie mam też wątpliwości, że nie po raz pierwszy były fałszowane - dodał. Zwracał uwagę, że "sam system wyborczy obowiązujący na Białorusi stwarza wręcz stuprocentową okazję do tego". - Jak wiadomo, wielu Białorusinów może głosować przed dniem wyborów, i to chyba na przestrzeni tygodnia, kiedy przedstawiciele komisji wyborczych przyjeżdżają do ludzi do ich mieszkań z urną. I oni w taki sposób głosują - dodał.