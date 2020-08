Czaputowicz odpowiada na zarzuty Łukaszenki: skala protestów to nie jest wynik oddziaływania zagranicy

Organizacje społeczne mają prawo do utrzymywania kontaktów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - mówił na konferencji prasowej szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Odniósł się do oskarżeń wysuwanych przez prezydenta Alaksandra Łukaszenkę, jakoby protesty na Białorusi były "sterowane" między innymi z Polski.

W niedzielę odbyły się wybory prezydenckie na Białorusi. Według wstępnych wyników przekazanych przez Centralną Komisję Wyborcza zwyciężył urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka, uzyskując 80,23 procent głosów wyborców. Jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska otrzymała 9,9 procent. Niezależni obserwatorzy twierdzą jednak, w czasie wyborów dochodziło do licznych nieprawidłowości, a frekwencja w lokalach wyborczych była zawyżana. Wieczorem na ulicach kilku białoruskich miast doszło do protestów, które zostały stłumione przez siły bezpieczeństwa.

"Władze białoruskie powinny rozumieć, że skala tych protestów to nie jest wynik oddziaływania zagranicy"

Czaputowicz, pytany na konferencji prasowej o zarzut Łukaszenki wobec Polski, ocenił, że "to nie jest jednoznaczna wypowiedź". - W tej wypowiedzi jest pewna sugestia co do telefonów z Polski, które mogły dotyczyć organizacji społecznych, które mają zupełne prawo do utrzymywania kontaktów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego białoruskiego, więc ten zarzut uznajemy za bezpodstawny - powiedział.