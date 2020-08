Biedroń: Poleciałem do Mińska jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego. Nie zostałem wpuszczony

Razem ze sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego do spraw Białorusi polecieliśmy z delegacją do Mińska. Nie zostaliśmy wpuszczeni - poinformował w "Faktach po Faktach" europoseł Wiosny Robert Biedroń, który jest przewodniczącym delegacji europarlamentu do spraw relacji z Białorusią. - Takie wydarzenia pokazują, że Łukaszenka i jego reżim mają coś do ukrycia - ocenił.