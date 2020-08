"Na Białorusi podnosi się demokracja, na Białorusi podnosi się rewolucja"

Polska, Litwa i Łotwa, mają wspólną granicę z Białorusią, dlatego musimy być w pierwszych szeregach, pracować nad tym, aby Białoruś była krajem demokratycznym - mówił w sobotę w Sejmie przewodniczący litewskiego Seimasu Viktoras Pranckietis, po spotkaniu z marszałek Elżbietą Witek. - Nie chcemy - i Polska, i Litwa - skończyć tylko i wyłącznie na deklaracjach słownych. Za tym powinny pójść czyny, konkretna pomoc, konkretne wsparcie. I my to robimy - zapewniła zaś Witek.

Zwrócił uwagę, że konieczne są wspólne działania na rzecz narodu białoruskiego. - Popatrzyliśmy, co zrobiliśmy dla Białorusi, jako pojedyncze kraje. Teraz potrzebna jest współpraca (...), to musi być bardziej zorganizowane. Polska, Litwa i Łotwa, mają wspólną granicę z Białorusią, dlatego musimy być w pierwszych szeregach, pracować nad tym, aby Białoruś była krajem demokratycznym - oświadczył.

Pranckietis poinformował również, że litewski sejm przygotował rezolucję mówiącą, iż Litwa nie uznaje wyborów na Białorusi i sposobu ogłoszenia wybranego prezydenta. Ponadto kraje Unii Europejskiej i NATO zostaną wezwane do złożenia oświadczeń w tej sprawie i udzielenia pomocy dla Białorusi. Rezolucja ta ma być przyjęta we wtorek.

Marszałek Elżbieta Witek przypomniała, że w piątek Sejm przyjął przez aklamację uchwałę, w której między innymi potępił stosowanie przez władze Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji . Zwrócił się również do rządu o możliwość szybkiego przyjmowania uchodźców z Białorusi oraz zaapelował do instytucji europejskich o podjęcie działań.

- Białoruś powinna być państwem demokratycznym. Jesteśmy bliskimi sąsiadami Białorusi i na sercu leży nam to, aby Białoruś mogła się rozwijać w sposób pokojowy i demokratyczny, a tego brakuje - mówiła Witek. - Wyrażamy zdecydowany sprzeciw i protest wobec tego, co się dzieje na Białorusi, ale nie chcemy - i Polska, i Litwa - skończyć tylko i wyłącznie na deklaracjach słownych. Za tym powinny pójść czyny, konkretna pomoc, konkretne wsparcie. I my to robimy - przekonywała.