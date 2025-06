"To jedyne rozwiązanie na kryzys w koalicji". Co ustalili liderzy

Piasecki: w Koalicji Obywatelskiej główną osią sporu jest atak wszystkich tych, którzy byli poza kampanią Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: Twórcy "Podcastu politycznego" relacjonowali przebieg wieczoru wyborczego w Koalicji Obywatelskiej i to, jak na początkowy sukces, który wkrótce zamienił się w porażkę, zareagował premier oraz członkowie partyjnych frakcji.

W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządowej po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Arleta Zalewska i Konrad Piasecki poznali szczegóły jego przebiegu w nieoficjalnych rozmowach z politykami.

Autorzy "Podcastu politycznego" rozmawiali także o dwóch osiach sporu, które toczą się w koalicji rządowej i partii Donalda Tuska.

Polityk Polski 2050: - Donald nie zrozumiał z tych wyborów nic.

Polityk PSL: - Tusk podobno twierdzi, że to nie czas na rewolucje, że łączy ich anty-PiS, a każde jego "przepraszam" byłoby okazaniem słabości.

Takiego kryzysu w koalicji rządowej nie było od początku jej powstania. W powietrzu czuć przesilenie, wzajemne pretensje i presje na wymianę premiera. Z naszych nieoficjalnych rozmów z politykami znającymi szczegóły narady liderów tworzących koalicję wynika, że po jednej stronie jest premier i Włodzimierz Czarzasty, którzy nie chcą robić gwałtownych ruchów, ani rewolucyjnych zmian. Z drugiej liderzy Trzeciej Drogi, dla których brak nowej strategii i brak nowej listy priorytetów rządu skończy się porażką ich wszystkich w 2027 roku.

Poniedziałkowe spotkanie było więc jedynie powrotem do koalicyjnych rozmów, bez przełomu. Koalicjanci mieli usłyszeć, że to Koalicja Obywatelska ma dziś najwyższe poparcie na poziomie 30 procent, a oni niewiele ponad 5 procent. Tusk stoi też na stanowisku, że teraz trzeba zadbać o ponad 10 milionów wyborców Rafała Trzaskowskiego i "chronić ich przed PiS". W czwartek ma odbyć się kolejna narada.

Od jednego z polityków z rządu usłyszeliśmy o planie, który mógłby usprawnić pracę koalicji. - Wszyscy liderzy wchodzą do rządu, biorą odpowiedzialność i kontrolują swoich ministrów - mówi nam nieoficjalnie nasz rozmówca. Na razie jednak o takim scenariuszu nie chce słyszeć ani lider Lewicy, ani marszałek Sejmu. I jeden, i drugi nie chce mieć Donalda Tuska za szefa. Pojawiają się też takie głosy, że w rządzie trzeba pracować, za co jest się potem rozliczanym i trzeba brać za to odpowiedzialność, a w gabinetach marszałka i wicemarszałka Sejmu jest plaża i spokój.

Kulisy wieczoru wyborczego i szukanie winnych

Trzy dni po zwycięstwie Karola Nawrockiego w polskiej polityce wrze. I to wrze niezależnie od tego, gdzie przyłoży się ucho. To, jak ważne były to wybory, pokazuje też to, co działo się przez ostatnie trzy dni. To był wstrząs, emocje w różnych obozach, frakcjach i partiach.

Gdy w wieczór wyborczy pierwsze sondaże exit poll nieśmiało wskazywały na przewagę Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim, po stronie kandydata Koalicji Obywatelskiej wybuchła euforia. Było przekonanie, że ten wynik będzie tylko rósł. Wtedy sztabowcy Rafała Trzaskowskiego i sam Trzaskowski otrzymali od najbliższych ludzi Donalda Tuska, w pewnym sensie swoich politycznych rywali, gratulacje. Usłyszeli, że to była wspaniała kampania, sukces i że w wielu kwestiach mieli rację, choć różnic zdań nie brakowało. Kiedy po godzinie 23 sytuacja wywróciła się do góry nogami, na sztabowców Rafała Trzaskowskiego zaczęły spadać gromy i żądania rozliczeń. Ludzie Tuska wytykają im błędy w kampanii i wskazują, w jakich kwestiach ich nie słuchali. Sztabowi Trzaskowskiego zarzuca się, że był hermetyczny, zamknięty i nie słuchał doradców ze strony Donalda Tuska.

Dziś w Koalicji Obywatelskiej główną osią sporu jest atak wszystkich tych, którzy byli poza tą kampanią - w tym także zwolenników niedoszłego kandydata na prezydenta z ramienia KO Radosława Sikorskiego - na sztabowców Rafała Trzaskowskiego i jego najbliższe otoczenie. Premier zdaje się być w tym sporze bliżej Trzaskowskiego. On w pewnym sensie wziął na siebie odpowiedzialność za to, jak wyglądała ta kampania.

Funta kłaków warte są opowieści o tym, że Tusk stawiał wszystkich do pionu i rozliczał sztab Trzaskowskiego. W gruncie rzeczy sztab kandydata KO działał ręka w rękę z Donaldem Tuskiem. Co tydzień odbywało się spotkanie sztabowców z premierem, na którym w porozumieniu budowano pomysł na kampanię Rafała Trzaskowskiego. Choć miłości między Tuskiem a Trzaskowskim nie ma i nie będzie, to w tej kampanii współpracowali ze sobą. Choć dzisiaj otoczenie Tuska próbuje forsować narrację, że Trzaskowski nie chciał Donalda Tuska, że się od niego dystansował, że nie zaprosił go do Sandomierza, że trzeba było po Donalda sięgnąć. Ale to wszystko były wspólne decyzje Trzaskowskiego i Tuska. Premier chciał te wybory wygrać i robił wszystko, żeby tak się stało.

Znamy kulisy posiedzeń klubu Koalicji Obywatelskiej w ostatnich tygodniach, na które przychodziła szefowa sztabu Trzaskowskiego i apelowała silnym głosem o to, by politycy KO wzięli się do roboty, bo sam Trzaskowski tego wyścigu nie wygra. Tłumaczyła, że posłowie Koalicji muszą w regionach być aktywni, że muszą być aktywni w mediach społecznościowych, tak, jak to robią politycy Prawa i Sprawiedliwości. I zazwyczaj odbijała się od ściany. Mimo to sztabowcy Trzaskowskiego biorą na siebie odpowiedzialność za wyborczą porażkę i nie zrzucają na nikogo winy.

Stronnictwo "sikorszczyków" w Koalicji Obywatelskiej, czyli zwolenników obecnego szefa dyplomacji, już przystępuje do zasiewania w partii idei jego kandydatury w kolejnych wyborach prezydenckich. Są też tacy, którzy widzieliby Radosława Sikorskiego na stanowisku premiera i to jeszcze w tym rządzie. W sporze "sikorszczycy" kontra ludzie Trzaskowskiego, Donald Tusk zdaje się stać po stronie tych drugich.

Jak uzdrowić koalicję

Druga oś sporu w obozie rządzącym to koalicjanci: PSL, Polska 2050 i Lewica kontra Koalicja Obywatelska, a dokładnie otoczenie Donalda Tuska. W koalicji rządzącej pojawiają się nawet głosy, że Donald Tusk powinien ustąpić z funkcji premiera. Formułowane jest wręcz wprost oczekiwanie, że Tusk musi odejść. Jako jego potencjalnego następcę wskazuje się m.in. Władysława Kosiniaka-Kamysza. Naszym zdaniem jednak Donald Tusk pozostanie na czele rządu do końca tej kadencji. Od jego najbliższych współpracowników wiemy, że premier po niedzielnej porażce swojego kandydata wraca do gry. I nic nie wskazuje na to, by zamierzał oddawać komukolwiek pałeczkę premiera. Jeśli Donald Tusk nie postanowił, że chce odejść, to nie odejdzie i żadna ludzka siła z fotela premiera nie jest go w stanie wyrwać.

W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej: Donalda Tuska, Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego. Od ludzi, którzy znają kulisy tego spotkania wiemy, że nie wyniknęło z niego absolutnie nic. Jedna strona twierdzi, że Donald Tusk nie wyciągnął żadnych wniosków i dalej sądzi, że w 2027 roku można wygrać wybory tymi metodami, co w 2023, czyli strasząc PiS-em, a teraz także Karolem Nawrockim.

Z drugiej strony, pozostali liderzy ugrupowań koalicyjnych uważają, że ta sama droga nie wystarczy do tego, by wygrać kolejne wybory parlamentarne, a kosmetyczne zmiany w rządzie niewiele dadzą. Ich zdaniem problem tego rządu polega na tym, że nie ma priorytetów, konkretnych celów zaplanowanych na konkretne daty. Według nich ten rząd potrzebuje wstrząsu.

Pojawiają się pomysły, że rozwiązaniem trwającego impasu byłoby wejście do rządu wszystkich liderów koalicji. Oznaczałoby to, że Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk pracują w jednym budynku, spotykają się regularnie, wymieniają się codziennie telefonami i smsami, i tak rządzą koalicją. Propozycja jest bardzo konkretna. Od polityków z obozu władzy usłyszeliśmy jednak, że Włodzimierz Czarzasty do rządu nie wejdzie, bo nie chce mieć szefa Tuska i najchętniej objąłby stołek marszałka Sejmu, zgodnie z pierwotną umową koalicyjną. Szymon Hołownia także nie chce, by jego bezpośrednim przełożonym był Donald Tusk. Ich zdaniem w takim rządzie będą gigantyczne spory, a dojście do porozumienia będzie bardzo trudne, bo wszyscy liderzy mają silne charaktery.

Dziś koalicja rządząca jest jak kareta zaprzężona w cztery konie, z czego każdy jest podczepiony z innej strony. Bardzo często jest tak, że każdy z tych koni ciągnie w innym kierunku i przez to kareta stoi w miejscu.