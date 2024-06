Jacek Siewiera kandydatem na prezydenta? Szef BBN odpowiada

czytaj dalej

Musimy sobie zdać sprawę, od prawie 30 lat nie było takiego rządu, który by gromadził różne polityczne środowiska w tak dużej liczbie. My musimy nauczyć się z tym żyć. My, to znaczy również ci, którzy tę koalicję tworzą - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Zapytany o wypowiedzi polityka PSL Marka Sawickiego, odparł, że jest on "takim jastrzębiem".