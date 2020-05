Gdyby Rafał Trzaskowski albo Radosław Sikorski wygrali wybory prezydenckie, doszłoby do bardzo poważnych zakłóceń i sparaliżowania państwa - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do spodziewanej zmiany kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta.

Kaczyński: ani Trzaskowski, ani Sikorski nie nadają się na prezydenta

- One są z naszego punktu widzenia mniej więcej równoważne, to znaczy ani jeden, ani drugi z tych panów nie nadają się na stanowisko prezydenta Polski - ocenił.

Jego zdaniem, gdyby któryś z nich wygrał wybory i został prezydentem, "doszłoby do bardzo poważnych zakłóceń, do sparaliżowania państwa, ciężkiego sparaliżowania państwa". - A to ostatnia rzecz, której w tej chwili można sobie życzyć, jeśli się myśli o interesie zarówno zbiorowym, jak i interesach indywidualnych - dodał Kaczyński.