Mucha: Polacy oczekują, że prezydent będzie podejmował wyzwania

Mamy szczególne wyzwania, ale one podejmowane są w ramach tego, co wykonuje prezydent i ustawodawca - przekonywał w "Kropce nad i" wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, który pytany był, czy obecny stan w naszym kraju można zakwalifikować jako nadzwyczajny.

"Prezydent jest bardzo aktywny"

- On (przepis - red.) stanowi o tym, że tylko wtedy, gdyby środki, które są przewidziane w ramach aktywności legislacyjnej ustawodawcy czy służb są niewystarczające, to tylko w takiej okoliczności można byłoby, jako środek ostateczny, rozważać wprowadzenie stanu nadzwyczajnego - zaznaczył wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Dopytywany o to, czy nic nadzwyczajnego się w naszym kraju nie dzieje, odpowiedział: - Nie. Rozróżniamy dwie rzeczy: mamy szczególne wyzwania, ale one podejmowane są w ramach tego, co wykonuje prezydent i ustawodawca - powiedział.

- Gdybyśmy doszli do wniosku, że te wszystkie działania są niewystarczające, to można rozważać wprowadzenie stanu wyjątkowego. Na teraz nie widzę takiej potrzeby - ocenił.

"Aktywność prezydenta jest związana z jego kompetencjami"

Na pytanie, czy w sytuacji, gdy wszyscy kontrkandydaci Dudy wycofaliby się z kandydowania na urząd prezydenta, to i on również by się wycofał prezydencki minister odpowiedział, że miliony Polaków chce, aby prezydent kontynuował swoją misję. - Dzisiaj jest przed nami wielkie wyzwanie związane z walką z koronawirusem i na tym pan prezydent się przede wszystkim skupia. Zawiesił swoją kampanię wyborczą w sensie otwartych spotkań z mieszkańcami - podkreślił. - Trudno stawiać prezydentowi zarzut co do tego, że realizuje swoje obowiązki i kompetencje konstytucyjne i ustawowe - dodał.