Arłukowicz o przesunięciu terminu wyborów: trzeba szukać porozumienia najłatwiejszego do wprowadzenia

Arłukowicz: najprostsze plany są najlepsze, a więc plan, który dzisiaj przedstawiliśmy

- Ja bardzo pozytywnie odbieram to, że Jarosław Gowin miał odwagę powiedzieć po prostu: "stop, stop temu szaleństwu". Ponieważ przeprowadzenie wyborów w maju po pierwsze jest niebezpieczne – to jest najważniejsze – po drugie, jest niemożliwe, a po trzecie jest nieuczciwe wobec ludzi - przekonywał.

Wypij: wybory w maju, nie ważne w jakiej formule, są absolutnie nie do zrealizowania

Zdaniem Michała Wypija "wybory w maju, nie ważne w jakiej formule, tradycyjnej czy korespondencyjnej, są absolutnie nie do zrealizowania". - To wynika oczywiście z bardzo trudnej sytuacji, w której znajduje się Polska, zgodzę się oczywiście, że de facto cały świat - wskazywał.

"Nie ma czasu na rozpoczynanie debaty konstytucyjnej"

Według Arłukowicza "tutaj nie ma czasu na rozpoczynanie debaty konstytucyjnej". - Myślę, że kiedy otworzymy debatę konstytucyjną, gdybyśmy to zrobili, to wybuchnie ogromna dyskusja i różne chęci i wątki polityczne będą w to wszystko wmontowane. A my powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na tym, co mamy dzisiaj. A dzisiaj mamy klęskę żywiołową, tysiące ludzi każdego dnia choruje na koronawirusa i nie widać, żeby to się spłaszczało - stwierdził Arłukowicz.