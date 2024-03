Zmiana na stanowisku lidera w wyścigu o fotel prezydencki. Sondaż

czytaj dalej

We wtorek na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim doszło do wypadku z udziałem dwóch żołnierzy. - Najechał na nich pojazd gąsienicowy. Niestety, w wyniku wypadku jeden z poszkodowanych zmarł. Drugi był reanimowany i śmigłowcem został przetransportowany do szpitala - przekazuje major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.