Komu wyborców odebrał Sławomir Mentzen? Ilu wyborców PiS-u przekonał do siebie Karol Nawrocki? Kogo poparła wieś, a kogo w pałacu prezydenckim widzą przedsiębiorcy? Kto komu skutecznie odebrał wyborców? Komu zaufali wyborcy lewicy, a kogo w pałacu prezydenckim chcą najmłodsi? Zebraliśmy i dokładnie przeanalizowaliśmy wyniki sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos. Zobacz intuicyjne i interaktywne grafiki, dzięki którym możesz lepiej niż kiedykolwiek poznać wyniki wyborów.

Dane, które prezentujemy, oparte są o wyniki sondażowe. Ankieterzy Ipsos w całej Polsce pytali osoby wychodzące z lokali wyborczych nie tylko o to, kogo poparli, ale też zbierali od nich dodatkowe informacje, takie jak wiek, wykształcenie, zawód czy wcześniejsze preferencje polityczne. Dzięki temu wiemy dużo więcej o tym, jakich wyborców przekonali do siebie poszczególni kandydaci. Możemy też pokazać, którzy wyborcy byli najbardziej aktywni, w których miejscach kraju dominują poglądy konserwatywne, a gdzie liberalne. Wiemy wreszcie, kogo w fotelu prezydenta chcieliby widzieć młodzi, a kogo seniorzy. Kto ma sympatyków w metropoliach, a komu kibicują wsie. Za kogo kciuki trzymają bezrobotni, a komu uwierzyli dyrektorzy.

Wybierając poszczególne opcje na przygotowanych przez nas interaktywnych grafikach można łatwo dotrzeć do interesujących nas informacji. Wyniki prezentujemy w formie czytelnych wykresów. Wszystko po to, żeby można było dokładnie poznać i zrozumieć wyniki zakończonej właśnie pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Najważniejszy fakt jest taki, że wspomniane wyniki sondażowe nie pozostawiają wątpliwości - do wyłonienia prezydenta potrzebna będzie dogrywka. W drugiej turze 1 czerwca zmierzy się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,8 procent głosów oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, ale oficjalnie bezpartyjny Karol Nawrocki, którego poparło 29,1 procent wyborców.

Trzecie miejsce dla Sławomira Mentzena z Konfederacji, który wyborczy wyścig kończy z wynikiem 15,4 procent głosów. Na czwartym miejscu Grzegorz Braun (6,2 procent). Dalej Adrian Zandberg z partii Razem (5,2 procent). Potem aktualny marszałek Sejmu Szymon Hołownia (4,8 procent), jeden z liderów koalicyjnej Trzeciej Drogi. Dalej kandydatka Lewicy Magdalena Biejat z poparciem 4,1 procent głosujących.

Wyniki w województwach

Frekwencja wyborcza

Frekwencja - jak wynika z sondażu Ipsos - sięgnęła w niedzielę 66,8 procent. To by oznaczało, że do urn poszło o 4 punkty procentowe więcej uprawnionych, niż podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2020 roku (wtedy frekwencja wyniosła 64,51 procent). Różnica widoczna też jest w porównaniu do wyborów parlamentarnych w 2023 roku, gdy w Polsce padł frekwencyjny rekord - do urn poszło aż 74,38 procent uprawnionych.