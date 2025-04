Wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich. Ostateczna lista

PKW: jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich Źródło: PKW.gov.pl

Niewiele ponad miesiąc przed wyborami prezydenckimi Państwowa Komisja Wyborcza ostatecznie zamknęła listę kandydatów. O najwyższy urząd w państwie ubiega się łącznie 13 osób. Oto, kim są i czym zajmują się na co dzień.

Kluczowe fakty: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja.

PKW odmówiła zarejestrowania łącznie czterech kandydatów.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w piątek, że w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 18 maja ostatecznie weźmie udział 13 kandydatów. Wcześniej PKW odmówiła zarejestrowania czterech kandydatów - prezesa Ruchu Naprawy Polski Romualda Starosielca, przedsiębiorcy Pawła Tanajno, byłego posła PiS i ministra skarbu w rządzie Beaty Szydło Dawida Jackiewicza oraz szefa partii i twórcy Projektu Normalny Wiesława Lewickiego.

Oto w kolejności alfabetycznej ostateczna lista kandydatów startujących w wyborach na prezydenta Polski.

Artur Bartoszewicz

Artur Bartoszewicz jest bezpartyjnym kandydatem. Z wykształcenia ekonomista, nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor artykułów naukowych, ekspert w obszarach analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i funduszy unijnych.

Magdalena Biejat

Magdalena Biejat jest kandydatką Lewicy. Tłumaczka i działaczka społeczna. Wicemarszałkini Senatu obecnej kadencji, która do 2024 roku była działaczką partii Razem. Pod koniec października ubiegłego roku wraz z czterema innymi parlamentarzystkami opuściła to ugrupowanie, ale pozostała w klubie Lewicy i nie zapisała się do żadnej partii.

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun jest kandydatem Konfederacji Korony Polskiej. Nauczyciel akademicki, reżyser, publicysta. W przeszłości poseł na Sejm dwóch kadencji, obecnie poseł Parlamentu Europejskiego. Pod koniec marca został wykluczony z obrad PE na 30 dni i pozbawiony diety za ten okres. To kara za zakłócenie upamiętnienia ofiar Holokaustu.

Szymon Hołownia

Lider Polski 2050 i obecny marszałek Sejmu, wcześniej dziennikarz i prezenter telewizyjny, po raz drugi staje w wyścigu o pałac prezydencki. W głosowaniu w 2020 roku uzyskał trzeci wynik, otrzymując 13,87 proc. wszystkich głosów.

Marek Jakubiak

Marek Jakubiak jest kandydatem Federacji dla Rzeczypospolitej. Przedsiębiorca, poseł na Sejm z koła poselskiego Wolni Republikanie. W okresie, gdy był związany z ruchem Kukiz'15, ubiegał się między innymi o fotel prezydenta Warszawy - w 2018 roku. Zdobył wówczas 2,99 proc. głosów.

Maciej Maciak

Maciej Maciak to bezpartyjny kandydat w tegorocznych wyborach prezydenckich. Lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, dziennikarz. Rok temu wystartował w wyborach na prezydenta Włocławka. Zdobył wówczas 7,42 proc. głosów, co dało mu czwarte miejsce.

Sławomir Mentzen

Sławomir Mentzen jest kandydatem Konfederacji. Prezes partii Nowa Nadzieja, poseł na Sejm i doradca podatkowy. W 2024 roku wprowadził na giełdę swoją grupę kapitałową, która prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz obsługi księgowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w oparciu o model subskrypcyjny.

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki jest bezpartyjnym kandydatem wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, historyk, działacz społeczny, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Autor - pod pseudonimem Tadeusz Batyr - wydanej w 2018 roku książki "Spowiedź Nikosia zza grobu" o historii trójmiejskiego przestępcy Nikodema Skotarczyka.

Joanna Senyszyn

Joanna Senyszyn jest bezpartyjną kandydatką na prezydenta. Posłanka IV, V, VI i IX kadencji, była działaczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także była członkini PPS. W latach 2009-2014 deputowana do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Z wykształcenia ekonomistka, była m.in. rektorką Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, a także dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Krzysztof Stanowski

Krzysztof Stanowski jest bezpartyjnym dziennikarzem, który prowadzi różne projekty internetowe. W styczniu ogłosił, że chce być kandydatem na prezydenta, nie prezydentem. "Chcę być waszym kandydatem na prezydenta, chcę waszych stu tysięcy podpisów, ale nie chcę być prezydentem" - mówił w nagraniu. Jak sam stwierdził, nie ma potrzebnych do tego kompetencji i doświadczenia.

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy od 2018 roku, wcześniej zasiadał w Parlamencie Europejskim i Sejmie, był też ministrem administracji i cyfryzacji oraz sekretarzem stanu w MSZ. W poprzednich wyborach prezydenckich w drugiej turze uzyskał 48,97 proc. głosów.

Marek Woch

Marek Woch jest kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców. Prawnik i prezes Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy", postuluje między innymi utworzenie Polskiej Gwardii Narodowej oraz zmianę systemu politycznego na prezydencko-parlamentarny.

Adrian Zandberg

Adrian Zanberg to kandydat partii Razem, której jest współprzewodniczącym. Doktor nauk humanistycznych i poseł od 2019 roku. Popularność zyskał po tym, jak w 2015 roku wziął udział w debacie przed wyborami parlamentarnymi.