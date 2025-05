Chcesz głosować gdzie indziej? Dziś ostatni dzień na zmianę

Czwartek to ostatni dzień na pobranie m.in. zaświadczenia o prawie do głosowania Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki odbędzie się 1 czerwca .

Chcesz w niedzielę oddać głos w innej komisji obwodowej? W czwartek masz na to ostatnią szansę. Poniżej zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje.

Zaświadczenie o prawie do głosowania mogą teraz pobierać ci wyborcy, którzy nie wystąpili o nie przed głosowaniem w pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja. Ci, którzy to wtedy zrobili, otrzymali od razu dwa zaświadczenia - na pierwsze głosowanie i na drugą turę wyborów, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca.

Wyborca, który w drugiej turze chciałby głosować w niedzielę w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej może jeszcze w czwartek w godzinach pracy urzędu gminy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Zaświadczenie wyborca odbiera "od ręki" - osobiście albo przez pisemnie upoważnioną do tego osobę. W tym drugim wypadku wnioskujący musi sporządzić wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie.

Otrzymałeś zaświadczenie - co dalej?

Ten, kto otrzyma zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Trzeba zadbać, by nie utracić tego zaświadczenia, bo w takim przypadku - niezależnie od przyczyny, czy ktoś je zgubi, czy zostanie mu skradzione - nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego, ani wzięcie udziału w głosowaniu w "swoim" obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenie trzeba będzie przedstawić w obwodowej komisji wyborczej, która dopisując nazwisko wyborcy w rubryce "Uwagi", umieści adnotację "Zaświadczenie 01.06" albo "Z 01.06". W wytycznych PKW dla komisji obwodowych zaznaczono, że "komisja szczególnie starannie sprawdza, czy przedstawiane przez wyborców zaświadczenia o prawie do głosowania dotyczą ponownego głosowania".

Ponadto, jeśli ktoś przed 18 maja złożył odpowiedni wniosek i głosował w pierwszej turze w komisji obwodowej w kraju, ale poza miejscem swojego stałego zamieszkania, będzie się znajdował w spisie tej komisji również w drugiej turze.

Chcesz głosować w innym miejscu niż w pierwszej turze?

Dla tych, którzy chcieliby głosować w innej komisji obwodowej niż zrobili to 18 maja, termin na złożenie odpowiedniego wniosku również mija w czwartek. Wniosek o zmianę miejsca głosowania składa się, na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Jeśli 18 maja ktoś głosował w swoim obwodzie w kraju, ale podczas drugiej tury wyborów będzie za granicą i chce głosować, mógł złożyć do 27 maja do odpowiedniego konsula wniosek o ujęcie go w spisie wyborców. Obecnie w takiej sytuacji można jeszcze w czwartek pobrać w dowolnym urzędzie gminy lub u konsula zaświadczenia o prawie do głosowania lub złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Dotyczy to też osób, które 18 maja głosowały za granicą, a w niedzielę również chcą głosować - ale w innym obwodzie.

W niedzielę w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się: kandydat KO Rafał Trzaskowski, który w głosowaniu 18 maja uzyskał 31,36 procent głosów, oraz popierany przez PiS Karol Nawrocki, który zdobył 29,54 procent głosów. Frekwencja w pierwszym głosowaniu wyniosła 67,31 procent.

