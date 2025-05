W czasie powstania miała niespełna 18 lat. Tak zachęca do udziału w wyborach

Wybory prezydenckie. Jak wygląda karta do głosowania Źródło: TVN24

Nic o nas bez nas - łączniczka Powstania Warszawskiego Halina Rogozińska zachęca do głosowania, mówiąc, dlaczego warto wziąć udział w wyborach prezydenckich. - Idźmy wszyscy na wybory i głosujmy na tych, którzy chcą dobra dla Polski - zachęca 98-letnia weteranka w nagraniu opublikowanym przez BohaterON.

- To jest nie tylko obowiązek, to jest przywilej, ogromny przywilej, że mamy ten głos i że możemy go oddać - mówi Halina Rogozińska w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przez BohaterON, ogólnopolską kampanię na rzecz upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego.

Brała udział w powstaniu, zachęca do głosowania

- Jest takie powiedzenie "Nic o nas bez nas" i my, Polacy, mamy tę możliwość i dlatego idźmy wszyscy na wybory i głosujmy na tych, którzy chcą dobra dla Polski. Nie dla siebie, nie dla swoich karier, nie dla swoich kieszeni, tylko dobra dla Polski chcą. To my idźmy i głosujmy na nich - apeluje uczestniczka Powstania Warszawskiego w nagraniu opublikowanym w czwartek, na trzy dni przed wyborami prezydenckimi.

"To jest nie tylko obowiązek, to jest przywilej" – mówi pani Halina Rogozińska ps. Mała, Niebieska, łączniczka Powstania...

Halina Rogozińska, pseudonim "Mała", "Niebieska", urodziła się 30 października 1926 roku. Podczas Powstania Warszawskiego jako niespełna 18-letnia dziewczyna była łączniczką IV Obwodu Ochota. - Euforia, że będzie dobrze, że jednak na pewno zwyciężymy, że na pewno Polska będzie Polską - mówiła w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej, pytana o najlepsze wspomnienie ze zrywu w 1944 roku. - Pamiętam wtedy dyskusje dziewcząt, jaka będzie Polska? Na szczęście wspólnie doszliśmy wtedy do wniosku, że wszystko jedno, jaka będzie Polska, byleby była naprawdę Polską i bez Rosji - dodała.