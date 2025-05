Bocheński: ta kampania wyborcza jest bardzo dziwna

Bocheński: patrząc szeroko na kampanię wyborczą, to jest bardzo dziwna kampania Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Pozostawiając samego Karola Nawrockiego i patrząc szeroko na kampanię wyborczą, to jest bardzo dziwna kampania - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł PiS Tobiasz Bocheński. Stwierdził również, że kampania jest zdarzeniem "wymagającym reagowania na kryzys".

W czwartek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był europoseł PiS Tobiasz Bocheński, który został zapytany, jak ocenia kampanię prezydencką Karola Nawrockiego. - Uważam, że w ogóle pozostawiając samego Karola Nawrockiego i patrząc szeroko na kampanię wyborczą, to jest bardzo dziwna kampania - odpowiedział.

- Jest to po pierwsze kampania, w której najpierw przez kilka miesięcy ogniskowaliśmy swoją uwagę na sprawach międzynarodowych, na tym co zrobił Donald Trump, a nie na tym, co robią kandydaci na prezydenta. Następnie było bardzo dużo takich tematów incydentalnych, co robił rząd, co się działo w sprawach europejskich, które przykrywały tę kampanię i ona jest w tym sensie dziwna - mówił.

Tobiasz Bocheński Źródło: TVN24

Bocheński: kampania Karola Nawrockiego jest bardzo dobra

Prowadzący Konrad Piasecki zapytał Bocheńskiego o doniesienia medialne, według których miał on w pewnym momencie przekazać prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu dokument, w którym przedstawił krytyczne stanowisko wobec kampanii Nawrockiego. - Jedyne, co powiedziałem, to że rozmawiam z panem premierem Kaczyńskim. Mam ten przywilej, że dość często na tematy różne, od filozofii przez literaturę, po bieżącą politykę - wyjaśniał.

Dopytywany, czy jego uwagi i pomysły zostały wysłuchane, odpowiedział: - Kampania jest zawsze zdarzeniem bardzo dynamicznym, bardzo spontanicznym, wymagającym reagowania na kryzys, niemalże zarządzania kryzysowego (...). Uważam, że kampania Karola Nawrockiego jest bardzo dobra.

Jak dodał europoseł, "stara się dzielić swoimi uwagami, swoimi spostrzeżeniami ze wszystkimi: ze sztabem, ze współpracownikami, z kandydatem, po to, aby wygrali, bo bardzo mu na tym zależy, żeby Karol Nawrocki został prezydentem Rzeczypospolitej".

Sprzeczne tłumaczenia Nawrockiego w sprawie mieszkania. "Drobne błędy"

Piasecki zapytał o model zarządzania kryzysowego sprawą drugiego mieszkania Nawrockiego. Kandydat PiS w trakcie debaty w Końskich powiedział, że ma jedno mieszkanie. Portal Onet ujawnił, że polityk ma też drugie. Nabył je od starszego mężczyzny, pana Jerzego, w niejasnych okolicznościach i w zamian za opiekę nad nim. Jednak 80-latek od ponad roku przebywa w domu pomocy społecznej.

W poniedziałek, tuż przed ostatnią debatą prezydencką, Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym mówił o okolicznościach nabycia kawalerki. Pokazał również list od starszego mężczyzny - jak sam powiedział - z 2011 roku. Na liście widnieje jednak data "12.11.2012".

- To są drobne błędy - stwierdził Bocheński. - Ja na to patrzę w ten sposób, że pozostawał w bardzo ciągłym i bliskim kontakcie z panem Jerzym, wbrew niektórym opiniom.

Jak tłumaczył, "on na przykład bardzo często się w liczbach myli, dlatego stara się w wywiadach nimi nie rzucać swobodnie, bo naraża się właśnie na tego rodzaju błędy". Dopytany, czy wyobraża sobie właśnie taki błąd, odpowiedział: - Będąc kandydatem na prezydenta po sześciu albo więcej miesiącach pracy od godziny 5 rano do 22, tak, wyobrażam sobie, że to jest nieprawdopodobnie męczące.

Czy akt notarialny został podpisany w areszcie śledczym?

Piasecki zapytał, czy akt notarialny - umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania - pan Jerzy podpisał, gdy przebywał w areszcie śledczym w Gdańsku. Z nieoficjalnych informacji TVN24 wynika, że starszy mężczyzna przebywał tam od 19 listopada 2011 roku do 17 maja 2012 - natomiast akt notarialny miał być podpisany w styczniu.

Bocheński odpowiedział, że "nie wie tego". - Dlaczego mamy podważać akt notarialny? - zapytał.

- Ja po prostu nie widzę powodu, dla którego czynność prawna, która nie budzi wątpliwości z punktu widzenia formalnego ani materialnego - mówiąc jak prawnik - mam ją podważać - kontynuował.

Dopytywany, czy to możliwe, aby notariusz przyszedł do aresztu i podpisał akt notarialny, europoseł odpowiedział: - Ponieważ nie skończyłem aplikacji notarialnej i nie jestem rejentem, to trzeba zapytać kogoś z samorządu.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo