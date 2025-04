Kto traci, a kto zyskuje w sondażach przed wyborami prezydenckimi? Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN

30,4 proc. Polaków chce głosować na Rafała Trzaskowskiego - wynika z nowego sondażu IBRiS dla "Polityki". Coraz bliżej prezydenta Warszawy jest popierany przez PiS Karol Nawrocki. Na kolejnych miejscach uplasowali się Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia.

Kluczowe fakty: W nowym sondażu prezydenckim nadal prowadzi kandydat KO Rafał Trzaskowski.

Z badania wynika, że większość Polaków planuje wziąć udział w majowym głosowaniu.

Preferencje wyborcze to nie jedyna rzecz, o jaką zapytano Polaków. Ankietowani odpowiedzieli też co sądzą m.in. o politycznej emeryturze Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego.

Z nowego sondażu pracowni IBRiS dla tygodnika "Polityka" wynika, że 30,4 proc. badanych chce oddać w wyborach prezydenckich głos na Rafała Trzaskowskiego. Na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego zagłosować chce 24,9 proc. Poparcie dla Sławomira Mentzena deklaruje 12,9 proc. ankietowanych.

Według sondażu na kandydata Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) Szymona Hołownię głosować chce 7,3 proc. badanych. Kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat mogłaby liczyć na 4,3 proc. poparcia, kandydat partii Razem Adrian Zandberg uzyskałby 3,3 proc., a oddanie głosu na dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego zadeklarowało 2 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: europoseł Grzegorz Braun (1,3 proc.), kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak (0,9 proc.), była posłanka SLD Joanna Senyszyn (0,9 proc.), ekonomista Artur Bartoszewicz (0,4 proc.) i lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju Maciej Maciak (0,2 proc.). Odpowiedź - "trudno powiedzieć" wybrało 11,2 proc. badanych.

W sondażu IBRiS dla "Polityki" sprzed miesiąca Trzaskowski cieszył się poparciem na poziomie 35,7 proc., Nawrocki - 22,3 proc., a Mentzen - 15 proc. Na kolejnych miejscach znajdowali się Hołownia (6,9 proc.), Biejat (5,3 proc.), Zandberg (2,4 proc.), Braun (1,7 proc.), Stanowski (1,4 proc.) i Jakubiak (1,2 proc.).

A co z frekwencją? IBRiS zapytał badanych o to, czy gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, to oddaliby w nich swój głos. 43,6 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", 14,6 proc. - "raczej tak", a 2,9 proc., że "trudno powiedzieć". 25,3 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 13,6 proc., że "raczej nie".

Pytanie o polityczną emeryturę

W sondażu padło też pytanie o to, czy premier Donald Tusk powinien przejść na polityczną emeryturę. Zdaniem 47 proc. ankietowanych powinien, a dla 19 proc. raczej powinien. Z kolei 22,5 proc. badanych zdecydowanie uważa, że Tusk nie powinien przechodzić na polityczną emeryturę, a 9,4 proc. - że raczej nie powinien. 2,1 proc. badanych nie miało zdania.

Na pytanie, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę 57,8 proc. badanych odparło, że zdecydowanie tak, a 17,4 proc. - że raczej tak. Zdecydowanie nie odpowiedziało - 10,6 proc. respondentów, a raczej nie - 12,5 proc. badanych. 1,7 proc. odparło, że "trudno powiedzieć".

Czy koalicja rządząca spełnia oczekiwania Polaków?

W badaniu zapytano również Polaków, czy obecna koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga, Lewica) spełnia ich oczekiwania. 6,5 proc. badanych uznało, że zdecydowanie spełnia, a 29,9 - że raczej spełnia. Z kolei 34,3 proc. badanych powiedziało, że zdecydowanie nie spełnia, a 23,1 - że raczej nie. 6,2 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-17 kwietnia 2025 roku na próbie liczącej 1067 osób metodą telefonicznych, standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).