Komisja wyjaśnia różnice między kartami do głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła, dlaczego karty do głosowania wyglądają inaczej w Polsce i za granicą. Zaapelowano przy tym do wyborców o czujność w sprawie pieczęci na karcie.

Kluczowe fakty: Wyborcy zauważyli różnice między kartami do głosowania w Polsce i za granicą.

Różnice wyjaśnił na konferencji szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz.

Szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej w niedzielę po godzinie 13 odniósł się do wyrażanych przez wyborców wątpliwości związanych z różnym wyglądem kart do głosowania w Polsce i za granicą.

Różnice w wyglądzie kart

- Przypominam wszystkim, którzy mają wątpliwości jeszcze nadal, że prawy górny róg karty do głosowania jest ścięty i to jest procedura przez nas ustalona pod ewentualną nakładkę Braille'a dla osób niewidomych. Natomiast z prawej strony, na dole jest odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a z lewej strony powinna być pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. To jest w przypadku kart w kraju - mówił.

Zaznaczył, że jeżeli pieczęci Obwodowej Komisji Wyborczej nie ma, to apeluje do wyborców o to, "aby pilnowali tego, aby nie pozwolić sobie na oddanie głosu na karcie bez pieczęci Obwodowej Komisji Wyborczej".

Tkacz podkreślił, że za granicą nie ma ściętego rogu karty do głosowania, dlatego, że tam nie ma nakładek w alfabecie Braille'a.

- Zamiast pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej jest pieczęć Urzędu Konsularnego oraz pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej z boku, tak jak w kraju ma być odbita, przy czym nie ma warunku, bo takie pytania również mamy, aby pieczęć ta była koloru czerwonego. Może być w innych kolorach, w różnych krajach są takie praktyki koloru zielonego czy koloru niebieskiego jako pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej - mówił Tkacz.

Szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz pokazał kartę do głosowania