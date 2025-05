"Pełne wsparcie" od ludowców. Kosiniak-Kamysz: z troski o Polskę

PSL poparło Trzaskowskiego Źródło: TVN24

Szef PSL i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił się na wspólnej konferencji z kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafałem Trzaskowskim. Zadeklarował poparcie ludowców dla Trzaskowskiego.

Kluczowe fakty: O 13.30 odbyła się wspólna konferencja Rafała Trzaskowskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

PSL poparło w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego.

O godzinie 13.30 odbyła się wspólna konferencja Rafała Trzaskowskiego i szefa PSL, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kosiniak-Kamysz poinformował na konferencji, że Naczelny Komitet Wykonawczy PSL jednogłośnie popiera Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta. - Będziemy prosić o poparcie i wsparcie wszystkich naszych członków, sympatyków, ale też każdego z Polaków, niezależnie na kogo głosował w pierwszej turze wyborów - powiedział polityk.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, do każdego wyborcy należy podejść z szacunkiem i o to samo poprosił wszystkich zaangażowanych w kampanię wyborczą. - Wierzę, że każdy z nas podejmuje na końcu decyzję z troski o Polskę - podkreślił.

Prezes PSL ocenił, że Polska potrzebuje obecnie współpracy, porozumienia oraz solidarności w najważniejszych sprawach, takich jak bezpieczeństwo granic kraju i obywateli. - Tu musi być dobra współpraca pomiędzy rządem a prezydentem, pomiędzy ministrem obrony narodowej a zwierzchnikiem Sił Zbrojnych - stwierdził szef MON.

- Ja deklaruję pełną współpracę z prezydentem Rafałem Trzaskowskim - oświadczył prezes PSL na konferencji, w której uczestniczył kandydat KO na prezydenta.

"Wszystkie ręce na pokład"

- O (godzinie) dziewiątej zebrał się Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i jednogłośnie podjęliśmy decyzję o tym, aby udzielić poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu, kandydatowi demokratycznemu - powiedział wcześniej w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL, Piotr Zgorzelski.

- Tak, jak umawialiśmy się na początku kampanii, że te partie, które tworzą rząd demokratyczny, udzielą poparcia kandydatowi, z tego grona kandydatów wystawionych przez partie, który przejdzie do drugiej tury - wyjaśnił. - Przeszedł Rafał Trzaskowski, wszystkie ręce na pokład - dodał.

Konferencja odbyła się przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie. Jak przypomniał Zgorzelski, to ważny moment i miejsce dla PSL. - Wszak na tym pomniku jest cytat: "... a Polska winna trwać wiecznie". Prezydent Trzaskowski to prezydent wartości, prezydent dbający o każdego człowieka, to prezydent, który nie będzie jątrzył, a dobrze, roztropnie i mądrze współpracował z rządem - stwierdził.

"Nie jest to wynik marzeń"

Zapytany o to, czy na konferencji pojawi się również kandydat Trzeciej Drogi i marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Zgorzelski odpowiedział, że udzielił już on poparcia Trzaskowskiemu. - Myślę, że wszyscy to odnotowali i zauważyli, że tu nie było żadnej zbędnej zwłoki, tylko po prostu logika państwowa - mówił Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu skomentował również wynik Hołowni, który otrzymał 4,99 procent głosów. - Mogę mówić tylko za Polskie Stronnictwo Ludowe. Uważamy projekt Trzeciej Drogi jako wartość tego Sejmu. To jest 65 parlamentarzystów, bez których ani w lewo, ani w prawo. Zdecydowaliśmy się na zbudowanie rządu, nie na czas do wyborów prezydenckich, tylko do końca kadencji. W logice właśnie takiej Polskie Stronnictwo Ludowe będzie działało - powiedział.

O wyniku Hołowni powiedział też, że "nie jest to wynik marzeń, ale Winston Churchill już powiedział, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu". - Życzę Szymonowi Hołowni wszystkiego dobrego. On jeszcze w polityce zadziwi - stwierdził.

