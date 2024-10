PiS nie wybierze kandydata na prezydenta w prawyborach

czytaj dalej

Huragan Kristy wzmocnił się w czwartek do najwyższej, piątej kategorii. Chociaż prawdopodobnie nie uderzy on w ląd, jest wart uwagi z innego powodu - to pierwsza od ponad dekady tak silna burza na zachodnim Pacyfiku, która powstała bez "pomocy" El Nino.