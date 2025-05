Hołownia o "fakcie dnia". Raport o pieniądzach dla Kościoła

Hołownia: NIK przekazała wyniki kontroli przepływu finansów państwa do Kościoła katolickiego Źródło: TVN24

Kampania przed wyborami prezydenckimi jest na ostatniej prostej. Kandydaci jeżdżą po Polsce i spotykają się z wyborcami. Kandydat Trzeciej Drogi, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział prezentację raportu NIK odnośnie przepływów finansowych państwo-kościół za rządów PiS. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze polityczne wydarzenia, komentarze i wystąpienia.

Kluczowe fakty: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualna druga - 1 czerwca.

Śledzimy aktywności kandydatów na finiszu kampanii.

Sylwetki wszystkich kandydatów znajdziesz w naszym serwisie wyborczym

To już ostatnie dni kampanii prezydenckiej. Kandydaci jeżdżą po Polsce i spotykają się z wyborcami, by przekonać ich do siebie przed zbliżającą się pierwszą turą. Ostatniemu tygodniowi kampanii ton nadała poniedziałkowa debata prezydencka, w której udział wzięli wszyscy kandydaci.

Szymon Hołownia (Trzecia Droga) zapowiedział na dziś prezentację raportu NIK na temat finansowania kościołów ze środków publicznych. "Fakt dnia? Ponad 5 mld zł rocznie z państwa do kościoła ROCZNIE w ostatnich latach PiS" - napisał marszałek Sejmu.

W środę ukazał się najnowszy sondaż prezydencki, który pokazuje znaczne wahania poparcia dla czołowych kandydatów. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze polityczne wydarzenia ostatnich dni kampanii. Jeden z kandydatów na prezydenta Rafał Trzaskowski będzie w czwartek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24.

Właśnie pojawiły się nowe informacje ( )