Walczą do ostatniej chwili. Takie obietnice złożyli na finiszu kampanii

Kluczowe fakty: 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Obaj kandydaci w trakcie ostatnich dni kampanii wyborczej przypominali o swoich obietnicach wyborczych i składali nowe.

W piątek kończy się kampania wyborcza, a po niej - do niedzielnego wieczoru, kiedy zostaną zamknięte lokale wyborcze - będzie trwać cisza wyborcza. Dwaj kandydaci, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów, odwiedzają ostatnie przystanki na swoich kampanijnych trasach. Podsumowaliśmy obietnice złożone zarówno przez Rafała Trzaskowskiego, jak i Karola Nawrockiego w ciągu ostatnich dni rywalizacji o Pałac Prezydencki.

Obietnice Rafała Trzaskowskiego

W ostatnich dniach kampanii przed drugą turą wyborów kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski m.in. na spotkaniach z wyborcami w wielu miejscach Polski podkreślał swoje wieloletnie doświadczenie oraz dokonania samorządowe i polityczne. Mówił, że "łatwo jest opowiadać o rzeczywistości, jeżeli nigdy się nie było za nic poważnego odpowiedzialnym". - I to jest ta olbrzymia różnica pomiędzy mną a moim konkurentem, bo ja wam obiecuję odpowiedzialność i ślubuję wam uczciwość i zwykłą ludzką przyzwoitość - dodał 27 maja w Chrzanowie. Podczas debaty z kandydatem PiS Karolem Nawrockim 23 maja podkreślał między innymi, że zarządza w Warszawie 120 przychodniami oraz 10 szpitalami.

Trzaskowski wielokrotnie mówił, że chce budować wspólnotę, szacunek i deklarował, że nie będzie nikogo wykluczał.

Zapowiadał, że m.in. podpisze ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, naprawie sądownictwa czy że nigdy nie ułaskawi żadnego polityka, niezależnie od jego przynależności partyjnej.

Podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem 24 maja na jego kanale na Youtube kandydat KO zgodził się z nim w czterech z ośmiu punktów deklaracji, którą proponował lider Konfederacji. Trzaskowski zgodził się w sprawie niepodpisywania ustaw podnoszących podatki, zadeklarował, że nie pozwoli na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę, nie zgodzi się na zmniejszenie dostępu do gotówki oraz zaostrzanie przepisów dotyczących posiadania broni.

Pod wszystkimi postulatami wcześniej podpisał się Nawrocki. Kandydat KO nie złożył podpisu.

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych

Trzaskowski zapytany 28 maja w Kaliszu, odpowiedział, jaka będzie jego pierwsza decyzja, jeśli zostanie prezydentem. - Pierwsza decyzja, która dla mnie jest niesłychanie ważna, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku. 60 tysięcy złotych - mówił.

Takie było zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Trzaskowski zadeklarował, że będzie rozmawiał z rządem, aby stało się to natychmiast albo w sierpniu złoży własną propozycję.

2. Mieszkalnictwo

Kolejna kwestia, którą kandydat KO, jak mówił w Kaliszu, miałby zająć się tuż po wygranych wyborach, dotyczy mieszkalnictwa. - Bardzo mi zależy na takim wielkim programie wsparcia samorządów, jeżeli chodzi o budowę mieszkań komunalnych i na tani wynajem - zaznaczył.

Rafał Trzaskowski w Kaliszu Źródło: PAP/Tomasz Wojtasik

3. Sądownictwo

Jako trzecią sprawę, nad którą zamierza się pochylić na początku ewentualnej prezydentury, Trzaskowski wskazał sądownictwo.

- Mamy jednych sędziów, drugich sędziów. Nie wiadomo, czy wszystkie orzeczenia są wydawane zgodnie z konstytucją i zgodnie z prawem - podkreślił 28 maja. Jak wyjaśnił, dlatego też pakiet ustaw dotyczący naprawy sądownictwa po rządach Zjednoczonej Prawicy "musi być uchwalony jak najszybciej".

4. Liberalizacja prawa aborcyjnego i wprowadzenie związków partnerskich

Trzaskowski był też pytany w Kaliszu, czy podpisze ustawę liberalizującą prawo aborcyjne. W odpowiedzi zaznaczył, że "zrobi wszystko, żeby taką ustawę przeprowadzić przez Sejm". - Jeżeli nie będzie tej ustawy w Sejmie, to ja sam zgłoszę taką propozycję - zapowiedział. Kandydat KO podkreślił, że będzie namawiał "koleżanki i kolegów, którzy dzisiaj współtworzą rząd, by wsparli to rozwiązanie". Swoją obietnicę powtórzył następnego dnia w Pabianicach.

W Kaliszu kandydat KO odpowiedział również na pytanie o ustawę o związkach partnerskich. Trzaskowski przypomniał, że jest to część jego programu i będzie zabiegał o to, by zrealizować ten postulat jak najszybciej.

5. Obietnica w sprawie ułaskawień

W Kaliszu i później w Pabianicach po raz kolejny Rafał Trzaskowski zapewnił, że nie ułaskawi żadnego polityka, niezależnie od jego przynależności politycznej. Tę obietnicę kandydat KO składał wielokrotnie na przestrzeni całej kampanii wyborczej.

6. Deregulacje

Kandydat KO 27 maja w Tychach spotkał się z przedsiębiorcami w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zapewnił, że jego celem jako prezydenta będzie m.in. współpraca z samorządowcami i przedsiębiorcami.

Pochwalił inicjatywy zmierzające do deregulacji w Polsce i Unii Europejskiej. Jego zdaniem należy je przyspieszyć, aby stworzyć przedsiębiorcom odpowiednie warunki do dalszego rozwoju.

7. Polityka społeczna

Trzaskowski podczas debaty 23 maja przypomniał, że od kilku lat podejmuje działania w zakresie polityki społecznej jako prezydent Warszawy. Zadeklarował, że podobne "systemowe rozwiązania" w tym zakresie, zamierza wprowadzić w całym kraju, jeśli wygra wybory, a pomoże mu w tym specjalny Fundusz Inwestycji Samorządowych.

W kontekście podjętych działań wymienił m.in. wprowadzenie darmowych żłobków w Warszawie, budowanie w stolicy Centrów Aktywności Międzypokoleniowej dla seniorek i seniorów, inwestycje w uniwersytety trzeciego wieku i w inicjatywy senioralne. - To jest właśnie to, czego ja nauczyłem się w samorządzie i to jest to, co będę robił, proponując rozwiązania jako patron wszystkich rozwiązań samorządowych - zaznaczył kandydat KO.

W Kaliszu 27 maja Trzaskowski powiedział, że popiera wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej. - Jestem zwolennikiem wprowadzania tych rozwiązań i też gwarantuję, że będę walczył o to, żeby ta ustawa znalazła się najpierw w Sejmie, a potem żebym mógł ją podpisać. Takie było też zobowiązanie rządu. Wielokrotnie się spotykałem z osobami z niepełnosprawnościami. Widzieliśmy, jak osoby z niepełnosprawnościami były traktowane przez poprzednią władzę. W związku z tym tutaj mamy zobowiązanie nie tylko prawne, ale moralne. Zrobimy to razem - zapewniał Trzaskowski.

8. Wyrównywanie szans, walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Według Trzaskowskiego jednym z najważniejszych zadań jest doprowadzić do tego, żeby szkoły w Polsce były najlepsze, komunikacja publiczna dostępna i na jak najwyższym poziomie. - Poprzednia władza likwidowała setki szkół, likwidowała setki połączeń autobusowych. A dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby niezależnie od tego, kto się gdzie urodził, gdzie mieszka, żeby wszyscy mieli równe szanse - powiedział 27 maja w Kępnie.

Obietnice Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki w ostatnich dniach, głównie na spotkaniach z wyborcami, często powtarzał ogólnikową frazę: - Obiecuję, że będę mówił waszym głosem. Podkreślał swoją "obywatelskość", mówił dużo o wydobywaniu węgla i o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, o tym, że nie pozwoli zabrać "zdobyczy socjalnych rządów PiS".

Stałymi tematami, do których się odnosił, były: powstrzymanie unijnego paktu migracyjnego i Zielonego Ładu (także poprzez zarządzenie referendów ogólnopolskich w tych kwestiach). Zapowiedział, że będzie chciał powrócić do koncepcji CPK proponowanej przez rząd PiS, i że zgłosi projekt ustawy w tej sprawie. Obiecywał utrzymanie świadczeń - 13. oraz 14. emerytury oraz 800 plus.

22 maja 2025 roku w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem na kanale tego ostatniego na YouTube Nawrocki podpisał ośmiopunktową "deklarację toruńską". Zobowiązał się, że jeśli zostanie prezydentem:

1. Nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków. 2. Nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będzie stał na straży polskiego złotego. 3. Nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją. 4. Nie pozwoli na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. 5. Nie podpisze ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. 6. Nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. 7. Nie zgodzi się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej. 8. Nie podpisze ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.

1. Obronność

Nawrocki podczas rozmowy z Mentzenem powiedział: - Będę dbał o indywidualne wyposażenie polskich żołnierzy i o to, aby powstały fabryki amunicji. Liczę na poparcie wszystkich środowisk politycznych, bo naprawdę potrzebujemy fabryki amunicji.

Na pytanie polityka Konfederacji, czy podpisałby liberalizację ustawy o produkcji broni i amunicji w Polsce, odparł, że "bezwzględnie, oczywiście".

2. Unijny pakt migracyjny

W Janowie Lubelskim 26 maja Nawrocki mówił, że powstrzyma pakt migracyjny UE. Takie zobowiązanie powtórzył nazajutrz 27 maja w trakcie konferencji konserwatystów CPAC w podrzeszowskiej Jasionce. Ponownie odnosząc się do paktu migracyjnego, ogólnikowo mówił, że będzie dążył do jego jednostronnego wypowiedzenia.

Tę obietnicę powtórzył w mediach społecznościowych.

3. Centralny Port Komunikacyjny

24 maja podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia "Tak dla CPK" Nawrocki podpisał postulaty tego stowarzyszenia. Zadeklarował, że będzie patronował rozwojowi projektu CPK w oryginalnym kształcie.

Zapowiedział, że jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą będzie inicjatywa powrotu do obywatelskiego projektu CPK. 23 maja w rozmowie w RMF FM z Krzysztofem Ziemcem powtórzył to zobowiązanie.

4. Europejski Zielony Ład i wydobycie węgla

Z kolei 24 maja podczas spotkania z wyborcami w Rybniku Nawrocki mówił, że jako prezydent będzie pilnował polskiego przemysłu węgla: - Nie damy sobie zabrać polskiego węgla tylko dlatego, że chce tak Bruksela. Będę tego pilnował jako prezydent Polski.

Mówił, że "polski węgiel trzeba fedrować, wydobywać i rozwijać Rzeczpospolitą". Te same słowa powtórzył w Katowicach 29 maja.

Kandydat PiS wielokrotnie obiecywał, że odrzuci Europejski Zielony Ład. Mówił o tym m.in. na wiecu w Katowicach 29 maja oraz obiecał, że zarządzi referendum w tej sprawie. W mediach społecznościowych opublikował wpis w tej sprawie kilka dni wcześniej.

5. Utrzymanie wieku emerytalnego, 13. i 14. emerytury oraz 800 plus

25 maja podczas przemówienia na Marszu za Polską w Warszawie Nawrocki zadeklarował, że nigdy nie podniesie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, że będzie się "bić" o utrzymanie 13. i 14. emerytury i nie pozwoli zabrać 800 plus.

Kandydat PiS powtórzył zobowiązanie do niepodnoszenia wieku emerytalnego następnego dnia, 26 maja w Janowie Lubelskim, mówiąc, że nie pozwoli, aby seniorzy pracowali dłużej.

Kolejny raz stwierdził, że nie da zabrać 13. i 14. emerytury oraz świadczenia 800 plus w Gorlicach 30 maja.

6. Referendum i sądownictwo

W Katowicach 29 maja Nawrocki zapowiedział, że wyjdzie z własną propozycją nowej ustawy o ogólnokrajowym referendum. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli politycy nie naprawią wymiaru sprawiedliwości do 2026 roku, to zarządzi referendum w tej sprawie.

Kandydat PiS nie przedstawił jednak żadnych propozycji pytań referendalnych w tych sprawach.

7. Zwolnienie rodziców z podatku PIT

29 maja we wpisie Karol Nawrocki przypomniał, że wcześniej w trakcie kampanii wyborczej obiecał zwolnienie z PIT "w pierwszym progu podatkowym rodziców dwójki i więcej dzieci".

8. Ustawa o mowie nienawiści

26 maja w Janowie Lubelskim kandydat PiS zapowiedział, że nie podpisze nigdy "ustawy kagańcowej" (czyli ustawy o mowie nienawiści). Takie zobowiązanie jest też w deklaracji podpisanej u Sławomira Mentzena.

Programy gospodarcze kandydatów na prezydenta

W tvn24.pl podsumowaliśmy także programy gospodarcze zaprezentowane przez Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Deklaracje, zobowiązania i obietnice kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w zakresie gospodarki możesz przeczytać tutaj >>>