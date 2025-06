Jak oddać ważny głos w II turze wyborów Prezydenta RP? Źródło: wybory.gov.pl

Kluczowe fakty: Wyniki badania exit poll poznamy tuż po zakończeniu głosowania.

Lokale wyborcze otwarte będą do godziny 21.00 w niedzielę.

Więcej na temat wyborów prezydenckich znajdziesz w tvn24.pl

1 czerwca to dzień drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Tej niedzieli Polki i Polacy uprawnieni do głosowania decydują, kto będzie głową naszego państwa przez kolejne pięć lat. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00. Po ich zamknięciu członkowie komisji wyborczych zaczną zliczanie głosów. Kiedy pojawią się wyniki?

O której poznamy wynik exit poll?

Wyniki exit poll publikowane są tuż po zakończeniu głosowania i ciszy wyborczej. Należy się ich więc spodziewać około godziny 21 w niedzielę. Przedstawią je stacje telewizyjne, m.in. TVN24, i portale informacyjne - w tym tvn24.pl.

Badanie exit poll przeprowadza pracownia Ipsos na zlecenie największych stacji telewizyjnych. Jak informuje pracownia, jej ankieterzy zwykle ustawiają się przed około 800-900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi w całej Polsce, choć w przypadku pierwszej tury było to 500 lokali.

Przed każdym z lokali pracuje para, a przed większymi komisjami trójka ankieterów i proszą oni średnio co dziesiątą wychodzącą osobę o wypełnienie papierowej ankiety, którą respondenci sami uzupełniają i wrzucają do urny Ipsosa. W ankiecie wyborcy odpowiadają na pytania dotyczące swojego wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku, płci itd. oraz zaznaczają kandydata, na którego zagłosowali.

Exit poll - jaki błąd oszacowania

Ipsos przypomina, że o godz. 21:00 błąd oszacowania wyniku exit poll dla każdego z kandydatów wyniesie +/- 2 punkty procentowe. "Jeśli więc o godzinie 21:00 różnica pomiędzy kandydatami wyniesie do 4 pkt procentowych (np. 48 proc. vs. 52 proc.), to nadal nie będziemy pewni, kto został zwycięzcą i będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość" - pisze pracownia.

W przypadku badania late poll, które pojawi się około godz. 23:00, zakres błędu zmniejszy się i wyniesie +/- 1 punkt procentowy dla każdego kandydata. Wyniki late poll są opracowywane przez ankieterów - również Ipsosa - już po zamknięciu lokali wyborczych, na podstawie oficjalnych danych z losowo wybranych obwodowych komisji wyborczych, po podliczeniu w nich wszystkich głosów.