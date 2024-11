"PiS będzie walczył o życie"

Kierwiński: ruszamy do boju

- Pewnie teraz także ten bój będzie zażarty. To tylko pokazuje jedną rzecz: że my mamy zakończony etap prawyborów, a teraz przyjdzie nam się bić o każdy głos, być w każdej, nawet najmniejszej miejscowości, że nic tutaj nie jest rozdane. Nawet dobre sondaże nie mogą uśpić czujności. Ruszamy do boju - podkreślał.