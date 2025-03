Biejat: spotykamy się z niesamowitą ilością wsparcia Źródło: TVN24

Komitet Wyborczy Magdaleny Biejat, kandydatki Nowej Lewicy w wyborach prezydenckich, złożył podpisy w Państwowej Komisji Wyborczej. - Spotykamy się z niesamowitą ilością wsparcia, ciepłych słów, dobrych reakcji na ulicach - powiedziała Biejat.

W czwartek Magdalena Biejat przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w zbieranie podpisów popierających jej kandydaturę w tegorocznych wyborach prezydenckich. - Spotykamy się z niesamowitą ilością wsparcia, ciepłych słów, dobrych reakcji na ulicach, jak Polska długa i szeroka. Nie tylko na zachodzie Polski, ale także na wschodzie, na północy i na południu - powiedziała.

Jak wyjaśniła, "to daje nam siłę do tego, żeby dalej toczyć tę kampanię, ten bój". - I żeby przekonywać was do tego, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie istnieje coś takiego jak stracony głos - dodała.

- Nie musicie się państwo martwić, czy wasz głos będzie się liczył czy nie, bo żaden kandydat w tej pierwszej turze nie ma szans na wygraną. Dlatego wykorzystajcie ją do tego, żeby zagłosować na Polskę, która idzie do przodu, żeby zagłosować na program, który jest dla Was ważny, a wierzę, że dla wielu z was właśnie mój program jest ważny - zaapelowała.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura 1 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zgłoszenie kandydata na prezydenta upływa 4 kwietnia (piątek) o godzinie 16.

Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów poparcia.