Bosak: Nawrocki nie był na smyczy Kaczyńskiego

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce - wynika z oficjalnych danych PKW.

Krzysztof Bosak, komentując wyniki wyborów, odniósł się do relacji Karola Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim. Opisał także pozycję prezydenta elekta w PiS.

Krzysztof Bosak w rozmowie z reporterką TVN24 stwierdził, że prezydent i rząd z różnych obozów politycznych "to nie jest żadna tragedia".

- To nie pierwszy i nie ostatni raz w historii Polski, tak mamy napisaną Konstytucję. To nie jest żadna tragedia. W zasadzie, pomimo pewnych trudności i konieczności prowadzenia ze sobą dialogu i negocjacji, co jest normalne w demokracji, państwo za każdym razem, kiedy prezydent i premier byli z innych partii czy nawet z innych obozów, funkcjonowało normalnie - uważa wicemarszałek sejmu i szef Ruchu Narodowego.

Krzysztof Bosak dodał także, że problem dostrzega gdzie indziej. - Moim zdaniem główne problemy z funkcjonowaniem państwa mamy zupełnie gdzie indziej: w niskiej jakości rządzenia i niepoukładaniu programowym obecnej koalicji rządzącej i wewnętrznym sparaliżowaniu - ocenił.

"W PiS podobno było niezadowolenie"

Krzysztof Bosak odniósł się także do relacji Karola Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim oraz do autonomii prezydenta elekta w środowisku partyjnym. - Według mojej wiedzy Karol Nawrocki nie był na smyczy Jarosława Kaczyńskiego - powiedział wicemarszałek sejmu.

- W PiS podobno było niezadowolenie z jego zbyt wysokiego poziomu autonomii w tej kampanii. Myślę, że to też nie do końca przypadek, że on nie był formalnie w PiS - zauważył.

Bosak wskazał także, z jakim wyzwaniem może zmierzyć się Nawrocki. - Prezydent Andrzej Duda natychmiast po wyborze popadł w konflikt z partią, ponieważ chcieli kancelarię obstawić z ludźmi, do których nie miał zaufania. Z tym samym problemem natychmiast zmierzy się Karol Nawrocki - podsumował polityk.