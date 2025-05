"To już nie czas na wątpliwości" kontra "ten człowiek skompromituje urząd" 

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki o sprawdzaniu Nawrockiego przez ABW Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Twórcy "Podcastu politycznego" ujawniają, co od polityków Prawa i Sprawiedliwości słyszy się na temat kontrowersji wokół Karola Nawrockiego.

Rozmawiają także o tym, co dzieje się w Konfederacji po spotkaniu Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim w toruńskim pubie.

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo w TVN24+ codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00 oraz jako wideo na żądanie.

W sztabie PiS słyszymy nieoficjalnie, że "nastroje są bojowe" i że politycy PiS muszą jeszcze przez trzy dni "wytrzymać presje i napięcie" związane z ich kandydatem. Gdy pytamy polityków tego ugrupowania o szczegóły dotyczące kontrowersyjnej przeszłości Karola Nawrockiego - czy nie mają wątpliwości albo zastrzeżeń - w kilku przypadkach słyszymy: "to już nie czas na wątpliwości" lub nasi rozmówcy szybko ucinają rozmowę. - To temat na po wyborach - dodają.

Fakty są takie, że duża część polityków PiS zaangażowanych w kampanię Karola Nawrockiego czeka już na ciszę wyborczą i na to, jaka będzie decyzja Polaków 1 czerwca. I nie zmieniają tego nowe informacje ujawnione przez Onet, który przytacza relacje dwóch świadków. Świadkowie twierdzą, że Karol Nawrocki, w czasie gdy pracował w Hotelu Grand w Sopocie, "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości hotelu". Karol Nawrocki twierdzi, że to "stek kłamstw i nienawiści". A Jarosław Kaczyński staje w jego obronie.

Sprawa bulwersuje i porusza polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy w nieoficjalnych rozmowach wręcz wykrzykują, że gdy kandydat popierany przez PiS wygra wybory, to "skompromituje urząd prezydenta". Plan sztabu Rafała Trzaskowskiego na kolejne dni to przede wszystkim pokazywanie różnicy między kandydatami i koncentracja na mobilizacji. Gdy pytamy sztabowców, czy Rafał Trzaskowski będzie poruszał i wykorzystywał tematy obciążające jego kontrkandydata - snusy, ustawki i historie z sopockiego hotelu - słyszymy: "Nic wprost, to oni mają problem, nie my".

Dowiedz się więcej: Onet: Nawrocki zajmował się sprowadzaniem prostytutek dla gości

ABW mogła na tyle dobrze sprawdzić Nawrockiego?

Linią obrony Karola Nawrockiego, ale też polityków PiS jest to, że był wielokrotnie sprawdzany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i gdyby w jego życiorysie były takie historie, jak sutenerstwo, to Agencja by to wykryła. Kilka miesięcy temu Nawrocki informował, że dostał poświadczenie bezpieczeństwa w 2009, 2014 roku i w 2021 roku. Czy rzeczywiście ABW mogła na tyle dobrze sprawdzić Nawrockiego? Rozmawialiśmy z osobami, które wiedzą, jak ten dostęp do informacji niejawnych się odbywa i co przy takich weryfikacjach jest sprawdzane.

W 2009 roku Nawrocki trafił do Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej. W 2014 został szefem Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

Rozmawialiśmy z osobą, która w takim biurze pracowała i też przechodziła procedurę sprawdzenia i dopuszczenia do informacji niejawnych. Osoba sprawdzana otrzymuje do wypełnienia kilkunastostronicową ankietę, w której znajdują się pytania o przeszłość, używki, kontakty zagraniczne oraz kwestie majątkowe.

Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że nawet jeśli funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przepytywał takiego kandydata na pracownika, czy potem na dyrektora, to "nie jest głęboka weryfikacja życiorysu". Sprawdzane są kwestie dotyczące zarzutów, popełnienia ewentualnych przewinień. W żadnej z tych grup Nawrocki się nie znalazł.

W 2021 roku, kiedy Nawrocki został prezesem IPN, znak zapytania pojawił się przy jego majątku. Sprawę opisywały media, ale z naszych nieoficjalnych ustaleń też wynika, że było dopytanie dotyczące pochodzenia majątku Nawrockiego i on te wyjaśnienia składał. Można się domyślać, że chodziło o kawalerkę nabytą od pana Jerzego.

Według naszych informacji, nigdy nie było sytuacji, że Nawrocki otrzymał odmowę przyznania takiego certyfikatu.

Nawrocki pytany o ustalenia Onet i zapowiedziany pozew. Nie odpowiada na pytania dziennikarzy w tej sprawie Źródło: TVN24

"Zagotowało" się na linii PiS-Konfederacja

W poniedziałek "zagotowało" się na linii PiS-Konfederacja. Zaczęło się od europosła PiS Adama Bielana, który powiedział, że "jeżeli (Sławomir Mentzen) nie zastopuje wyboru Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego, to będzie można również Sławomira Mentzena rozliczać z każdej decyzji Rafała Trzaskowskiego". Lider Konfederacji uznał to za "moralny szantaż". "Nie ja wam wybierałem kandydata, nie ja mu prowadziłem kampanię, nie ja zbudowałem mu wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja kręciłem i zmieniałem wersję w sprawie kawalerki. To wy za to wszystko odpowiadacie" - dodał. Skończyło się tym, że Bielan przeprosił za swoje słowa.

Dowiedz się więcej: Bielan przeprosił Mentzena. Jest reakcja polityka Konfederacji

Na początku spora krytyka wobec lidera Konfederacji była wewnątrz Konfederacji. Od polityków ugrupowania z frakcji narodowej usłyszeliśmy, że "wyszło niedoświadczenie polityczne Mentzena", że "nie spodziewał się takiego gigantycznego ataku" po tym, co wydarzyło się w Toruniu i "nie ma poczucia, że został wykorzystany".

Politycy Konfederacji oceniają spotkanie Trzaskowskiego z liderem Konfederacji w pubie jako "pułapkę" zastawioną na Mentzena, który miał pójść na nie w dobrej wierze, a nagle zorientował się, że jest bohaterem kampanijnego spektaklu.

W Konfederacji ścierają się dwie fundamentalne wizje tego, gdzie Konfederacja powinna znaleźć się po wyborach parlamentarnych w 2027 roku i jaką taktykę przyjąć przed obecnymi wyborami. Narodowcy przekonują, żeby porzucić jakieś "wielkie kombinowanie", że "Nawrocki jest naszym człowiekiem", a w związku z tym "poprzyjmy tego Nawrockiego, to jest dobry prezydent dla nas". Poza tym największym zagrożeniem ma być "zamknięcie systemu" w przypadku wygranej Trzaskowskiego. Liberałowie z kolei uważają tak: "Jeśli Nawrocki wygra, to będzie takie wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości, że znowu PiS wygodniej rozsiądzie się w fotelach. Powie: na prawo od nas nie może być nic w polskiej polityce, wobec czego albo Konfederacja staje się naszym wasalem i przystępuje do Prawa i Sprawiedliwości, albo będziemy niszczyć ją wszelkimi sposobami".

Stąd sytuacja, w której Mentzen nie mówi swoim wyborcom, na kogo zagłosuje i jak mają się zachować.

W środę lider Konfederacji ma podsumować rozmowy przeprowadzone z Trzaskowskim oraz Nawrockim w zeszłym tygodniu. Z naszych informacji wynika, że ma zdecydowanie bardziej "puścić oko" do Nawrockiego.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo