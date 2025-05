Mentzen zaprasza obu kandydatów. Da im do podpisania deklarację Źródło: TVN24

Sławomir Menzten złożył propozycję Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu. Zaprosił ich do rozmowy w swoich mediach społecznościowych. Zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zawierającej osiem punktów. Kandydat PiS powiedział, że "może przyjść". Kandydat KO oświadczył, że "jest gotów do rozmowy z wyborcami wszystkich kontrkandydatów".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Kluczowe fakty: W poniedziałek PKW podała wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Do drugiej tury, która odbędzie się 1 czerwca, dostali się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Mentzen złożył propozycję Trzaskowskiemu i Nawrockiemu. Odnieśli się do niej obaj kandydaci.

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała oficjalne wyniki. 1 czerwca wyborcy zadecydują pomiędzy kandydatem PiS Karolem Nawrockim a kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim. Sławomir Mentzen (Konfederacja), który zdobył trzecie miejsce, zapowiadał, że we wtorek poinformuje, kogo poprze w drugiej turze.

>> Wydarzenia kampanijne relacjonujemy w tvn24.pl

Mentzen chce, by Trzaskowski i Nawrocki podpisali deklarację

We wtorek Mentzen opublikował wideo na swoim kanale na YouTubie, w którym poinformował, że ma "propozycję" dla swoich dwóch byłych kontrkandydatów - Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. - Waszym zadaniem na najbliższe dwa tygodnie jest przekonanie moich wyborców do tego, że warto jest oddać głos właśnie na was. To jest wasza robota, wasze zadanie - powiedział.

Opublikował też wpis na platformie X, w którym zaprosił obu kandydatów do rozmowy na swoim kanale. "Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców" - napisał.

Sławomir Mentzen Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Osiem punktów Menzena

O propozycji dla Trzaskowskiego i Nawrockiego Mentzen poinformował też na zwołanej we wtorek w południe konferencji prasowej. Podkreślał, że jeżeli ktoś chce pozyskać głosy jego wyborców, "to musi przede wszystkim jakoś do nich trafić".

Jak mówił, obaj kandydaci "będą mieli możliwość powiedzenia, co tak naprawdę myślą na ważne tematy".

Zapowiedział, że podczas tej rozmowy przedstawi im deklarację dotyczącą ważnych dla jego wyborców tematów, która będzie zawierała osiem punktów. - Mam wielką nadzieję, że oni tę deklarację podpiszą - zaznaczył Mentzen.

- Konstruując te osiem punktów, starałem się je zbudować w ten sposób, żeby z jednej strony nie umieszczać tam rzeczy bardzo kontrowersyjnych, które byłyby ewidentnym "deal breakerem" dla jednego z kandydatów. I z drugiej strony - takie rzeczy, które łatwo będzie zweryfikować, czy ktoś się do tego stosuje, czy też nie - przekazał.

- Z tego powodu nie ma niektórych tematów, które nie byłyby łatwo weryfikowalne, typu na przykład migracje albo sprawy związane z Zielonym Ładem - mówił.

Osiem punktów, które wymienił to:

1. Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków. 2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego. 3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją. 4. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. 5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. 6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. 7. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej. 8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.

Mentzen o poparciu w drugiej turze: niczego nie wykluczam

Mentzen podkreślił, że "nie zamierza pomiędzy tą pierwszą i drugą turą zachowywać się tak jak Szymon Hołownia, który miał być Trzecią Drogą, a stał się piątym kołem u wozu, który za darmo sprzedał swoich wyborców jeszcze podczas wieczoru wyborczego, popierając Rafała Trzaskowskiego".

- Natomiast nie wykluczam niczego. Po tych dwóch rozmowach może się okazać, że któryś z kandydatów mnie naprawdę przekona i stwierdzę, że warto jest go poprzeć - zaznaczył.

Mentzen: poruszę temat mieszkania w Gdańsku

Dziennikarze pytali Mentzena, czy zamierza zapytać Nawrockiego o sprawę mieszkania w Gdańsku, które kandydat PiS przejął od starszego mężczyzny. Przypominali, że jako kandydat Konfederacji na prezydenta oceniał, że Nawrocki zachował się "w sposób obrzydliwy" wobec właściciela kawalerki. Dopytywali, czy po takich wypowiedziach będzie on w stanie zagłosować na kandydata popieranego przez PiS i polecać to swoim wyborcom.

- Oczywiście, że będę (ten temat) poruszał. Mam tu bardzo wiele wątpliwości i mam nadzieję, że Karol Nawrocki wreszcie jakoś się z tego wytłumaczy. Zamierzam zadać mu konkretne pytanie i wreszcie usłyszeć końcową, wiarygodną wersję, bo póki co takiej jeszcze nie usłyszałem - odpowiedział.

Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców.



Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 20, 2025 Rozwiń

Nawrocki: to poważna oferta

O propozycję Mentzena został zapytany na konferencji w Warszawie Nawrocki. - I to jest poważny kandydat i poważna oferta, kandydat, który chce rozmawiać o przyszłości Polski przed przekazaniem oficjalnego poparcia - ocenił. Dodał, że "wielu wyborców Sławomira Mentzena już pojawia się na jego spotkaniach".

- To jest konkretna oferta (...) i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, i powinienem porozmawiać ze Sławomirem Mentzenem na temat oficjalnego poparcia - powiedział.

- Jak ma być we trójkę, to na pewno pan Trzaskowski nie przyjdzie, jak to ma w zwyczaju. Ale ja oczywiście mogę przyjść - dodał.

Trzaskowski: jest gotów do rozmowy z wyborcami wszystkich kontrkandydatów

Trzaskowski zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, co odpowie Mentzenowi, powiedział, że "jest gotów do rozmowy z wyborcami wszystkich jego kontrkandydatów i nie będzie tu robił rozróżnienia".

- Będę się wsłuchiwał w te postulaty. Widziałem te postulaty pana Mentzena. Rozumiem, że to są kwestie, na których mu zależy i zależy przede wszystkim jego wyborcom. Z wieloma z tych postulatów się zgadzam, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. Spokojnie, mamy jeszcze 11 dni, żeby ustosunkować się do tych wszystkich kwestii, które są ważne i dla polityczek i polityków lewicy, i dla pana marszałka (Szymona Hołowni), również dla Mentzena, bo tutaj najważniejsi są wyborcy - mówił.

Poseł PiS o "osobistych relacjach" Nawrockiego i Mentzena. Jest dementi

We wtorek rano poseł PiS Andrzej Śliwka, który zasiada w sztabie Nawrockiego, został zapytany w RMF24 czy Sławomir Mentzen z Konfederacji poprze kandydata związanego z PiS. - Głęboko w to wierzę, mamy taką nadzieję - odparł. Według Śliwki Nawrocki ma osobiste relacje z Mentzenem. - Wiem, że panowie się lubią (...) wiem, że panowie się znają - powiedział poseł PiS.

Mentzen zdementował te słowa w mediach społecznościowych. "Z Nawrockim nie widzieliśmy się, ani nie rozmawialiśmy nigdy poza debatami". - odpowiedział polityk Konfederacji na platformie X.

Z Nawrockim nie widzieliśmy się, ani nie rozmawialiśmy nigdy poza debatami. — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 20, 2025 Rozwiń Mentzen o relacjach z Nawrockim Źródło: X

PiS liczy na poparcie Konfederacji?

Śliwka zaznaczył, że sztabowi zależy na każdym poparciu, w tym Mentzena, ale przede wszystkim na tym, by wyborcy kandydata Konfederacji zagłosowali za Nawrockim.

- Czekamy na konferencję prasową pana Mentzena - dodał, nawiązując do planowanej na godzinę 12 konferencji.

Śliwka zwracał jednocześnie uwagę, że PiS i Konfederacja mają wiele zbieżnych poglądów i "bardzo podobnie patrzymy na to, jak ten rząd źle rządzi".

Poseł PiS został też zapytany, czy sztab będzie rozmawiał z Grzegorzem Braunem ws. poparcia Nawrockiego. - Będziemy przekonywali wszystkich wyborców, i Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga - zapowiedział polityk PiS.

- Wyborcy to nie jest puchar przechodni, to nie jest worek z ziemniakami, że można przerzucić te głosy - dodał, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi Zandberga i Mentzena. - Będziemy się zwracali, przekonywali, prosili, bo wizja Karola Nawrockiego jest tą wizją, która przysłuży się Polsce - przekonywał Śliwka.