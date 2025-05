Kiedy druga tura wyborów prezydenckich?

Trzaskowski: idziemy po zwycięstwo Źródło: TVN24

Zakończyło się głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Według sondaży exit poll podium tworzą Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Dwóch pierwszych kandydatów zmierzy się w drugiej turze. Kiedy się ona odbędzie?

Kluczowe fakty: Zakończyło się głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, bo żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej 50 proc. poparcia. Oznacza to, że konieczna będzie druga tura.

W niedzielę odbywała się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Według wstępnych sondażowych wyników exit poll rezultaty poszczególnych kandydatów prezentują się następująco: Rafał Trzaskowski - 30,8 procent, Karol Nawrocki - 29,1 procent, Sławomir Mentzen - 15,4 procent, Grzegorz Braun - 6,2 procent, Adrian Zandberg - 5,2 procent, Szymon Hołownia - 4,8 procent, Magdalena Biejat - 4,1 procent, Joanna Senyszyn - 1,3 procent, Krzysztof Stanowski - 1,3 procent, Marek Jakubiak - 0,8 procent, Artur Bartoszewicz - 0,5 procent, Maciej Maciak - 0,4 procent, Marek Woch - 0,1 procent.

Żaden z kandydatów nie przekroczył 50 proc. poparcia. Taki rozkład wyników oznacza, że konieczna będzie druga tura i zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Kiedy druga tura?

Termin drugiej tury wyborów jest precyzyjnie określony w Konstytucji. Musi się ona odbyć 14 dni po pierwszym głosowaniu. Oznacza to, że druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 1 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00. Cisza wyborcza rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę (30 na 31 maja) i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę.

Na prezydenta wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W historii III RP prezydenta już w pierwszej turze wybrano tylko raz. Doszło do tego w 2000 roku, a wybory wygrał Aleksander Kwaśniewski. Zdobył prawie 54 proc. poparcia.