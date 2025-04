Biejat: mieszkanie jest prawem, a nie towarem Źródło: TVN24

Jeszcze pół roku temu współprzewodniczyła będącej obecnie w opozycji partii Razem. Teraz, po głośnym rozwodzie z tym ugrupowaniem, z dawnym partyjnym kolegą Adrianem Zandbergiem walczy w wyborach prezydenckich o ten sam elektorat. Jej formacja współtworzy rząd, ale sama Magdalena Biejat chce zachęcić do oddania na nią głosu tych wyborców, którzy są nim rozczarowani.

Kluczowe fakty: W tegorocznych wyborach prezydenckich startuje 13 kandydatów. Pierwsza tura odbędzie się 18 maja.

Magdalena Biejat startuje z ramienia Lewicy - formacji, która współtworzy rząd. Zachęca jednak do oddania na nią głosu tych, którzy chcą "dać obecnej władzy symboliczną żółtą kartkę".

Przez wiele lat była związana z partią Razem. Odeszła z niej w październiku zeszłego roku wraz z czterema innymi polityczkami.

Magdalena Biejat startuje z poparciem Lewicy. Kandyduje niejako obok rządu, który jej partia współtworzy. Kandydatka Lewicy na swojej stronie internetowej zachęca do oddania na nią głosu tych, którzy chcą "dać obecnej władzy symboliczną żółtą kartkę za niezrealizowane obietnice". Argumentuje to tym, że "fundamentalne kwestie nadal są blokowane przez konserwatywnych polityków koalicji rządzącej". Przekonuje także, że zagłosowanie na nią będzie wzmocnieniem głosu Lewicy w rządzie.

Głośny rozwód

Przełomową decyzją w jej karierze politycznej było odejście z partii Razem, której była współprzewodniczącą z Adrianem Zandbergiem. Biejat wraz z innymi czterema parlamentarzystkami w październiku ubiegłego roku postanowiła dalej współtworzyć koalicję rządową, a jej dawna partia przeszła do opozycji wobec gabinetu Donalda Tuska. Z Zandbergiem rywalizuje w wyborach na prezydenta o jak najlepszy wynik po lewej stronie sceny politycznej.

Biejat podkreśla, że brała udział w wielu protestach społecznych za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie 2020 roku była obecna w ramach interwencji poselskiej na jednym z protestów w Warszawie przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, gdzie nieumundurowany funkcjonariusz policji spryskał ją gazem łzawiącym.

Kim jest Magdalena Biejat

Urodziła się w Warszawie, maturę zdała w XXXIV LO im. Miguela Cervantesa w tym samym mieście. Uzyskała magisterium z socjologii na Uniwersytecie w Grenadzie w Hiszpanii, kształciła się również na uczelni w Madrycie. Ukończyła studia podyplomowe w Polsce z zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Zawodowo zajmowała się tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej. Działalność społeczną zaczynała w stolicy Hiszpanii od pracy w ramach wolontariatu na rzecz osób dotkniętych bezdomnością. Zaangażowała się we współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi w Polsce, w tym m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka czy Fundacją im. Stefana Batorego.

W 2015 roku wstąpiła do partii Razem, trzy lata później kandydowała w wyborach samorządowych na radną w Warszawie, a cztery lata później w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W obu przypadkach nie uzyskała mandatu. Startując jednak po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w 2019 roku z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, została wybrana posłanką na Sejm. Wówczas SLD, Wiosna Roberta Biedronia i Razem zawiązały sojusz wyborczy i uzyskały 12,56 procent.

Z kolei w wyborach 15 października 2023 roku Magdalena Biejat kandydowała w jednym z warszawskich okręgów do Senatu w ramach Paktu senackiego. Po tym, jak zdobyła mandat w Senacie, została wicemarszałkinią tej izby. W pierwszej połowie 2024 roku wystartowała w wyborach na prezydenta Warszawy, zdobywając 12,86 procent głosów.

Biejat z apelem do Trzaskowskiego: Rafale, nie idź tą drogą

Prywatnie jest mężatką i matką dwójki dzieci. Mieszka na warszawskiej Pradze. Jej rodzice są lekarzami. Biejat jest zadeklarowaną feministką, obrończynią praw zwierząt i wegetarianką.

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" w ubiegłym roku przyznała, że jej dziecko uczęszcza do szkoły społecznej, a nie publicznej. - Zdecydowaliśmy się na nią, bo jest blisko domu, a w okolicy nie było lepszego wyboru - argumentowała wówczas.

Program Magdaleny Biejat

Jej hasło kampanijne to: "Łączy nas więcej". Biejat deklaruje, że to, co wyznacza jej wizję prezydentury, to art. 2 Konstytucji, który stanowi: "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej".

W swoim programie politycznym opowiada się m.in. za silnymi prawami pracowniczymi, aktywną rolą państwa w rynku czy progresją podatkową. Deklaruje także, że będzie dążyć do zakończenia chaosu ustrojowego. W temacie rozwoju popiera budowę elektrowni atomowych, kolei szybkich prędkości i inwestycje w odnawialne źródła energii. Za to w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego stawia na ścisłą współpracę z Unią Europejską i NATO. Zwraca uwagę na trudności na rynku mieszkaniowym i postuluje budowę mieszkań przez państwo oraz samorządy.

Jest zwolenniczką dostępu do dobrowolnej aborcji do 12. tygodnia ciąży i świeckiego państwa. Jako "plan minimum" popiera wprowadzenie związków partnerskich i obiecuje, że w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej złoży projekt ustawy o równości małżeńskiej dla par jednopłciowych. Zapewnia również, że będzie dążyć do wyrównania płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Przejęcie flagi

Dobrze przyjęty został jej występ w debacie w Końskich. Wykorzystała sytuację, gdy Karol Nawrocki ustawił przed Rafałem Trzaskowskim tęczową flagę. Trzaskowski postawił ją obok mównicy, na co zareagowała Biejat. - Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tęczową flagę, (że - red.) ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę - powiedziała, podchodząc do Trzaskowskiego.

