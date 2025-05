Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenckich?

Jak oddać ważny głos. Członek PKW tłumaczy Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Ważny głos oddamy, jeśli postawimy znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00 w niedzielę.

1 czerwca odbywa się II tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Kampania wyborcza zakończy się w nocy z piątku na sobotę i wtedy też rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zakończenia głosowania w niedzielę.

Wyniki exit poll publikowane są tuż po zakończeniu głosowania i ciszy wyborczej. Należy się ich więc spodziewać około godziny 21 w niedzielę. Przedstawią je stacje telewizyjne, m.in. TVN24, i portale informacyjne - w tym tvn24.pl.

Godziny otwarcia lokali wyborczych

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00. By móc zagłosować, należy udać się do swojego lokalu wyborczego i okazać komisji wyborczej dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, mObywatel, paszport czy legitymację studencką). Osoby głosujące na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania muszą pamiętać, by zabrać je ze sobą.

Po podpisaniu się w spisie wyborców dostaniemy jedną kartę do głosowania. Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Znajdą się na niej nazwiska dwóch kandydatów umieszczone w kolejności alfabetycznej. Prawy górny róg karty jest ścięty ze względu na osoby niewidome, które mogą skorzystać ze specjalnej nakładki w alfabecie Braille'a.

Warto pamiętać, że za granicą karta do głosowania wygląda nieco inaczej: nie ma ściętego rogu. Nie ma też pieczęci PKW. Zamiast pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej jest pieczęć Urzędu Konsularnego oraz pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Tak jak w kraju ma być odbita, przy czym nie musi mieć koloru czerwonego.

Jak oddać ważny głos

Aby oddać ważny głos w tych wyborach, należy umieścić znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Nie należy stawiać "ptaszków" ani zaznaczać kratki w kółko, bo w takim przypadku głos jest nieważny.

Postawienie znaku "X" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie go wcale również skutkuje tym, że głos jest nieważny. Informacje o tym, w jaki sposób należy oddać ważny głos, będą się znajdowały w dolnej części karty.

Wszelkie znaki, przekreślenia, czy znak "X" postawiony poza przeznaczoną na to kratką, traktowane są jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu.

Tak będzie wyglądać karta wyborcza w drugiej turze wyborów prezydenckich Źródło: PAP/Leszek Szymański