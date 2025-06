Wiktoria Nowak o tym, jak głosowali młodzi ludzie Źródło: TVN24

Z sondażu late poll wynika, że Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Zdobył 50,7 procent głosów. Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył według tego badania 49,3 procent głosów. Frekwencja w wyborach wyniosła 71,7 procent.

Late poll to badanie pozwalające na otrzymanie prognozowanych wyników wyborów na podstawie danych uzyskanych z wybranych lokali wyborczych po ich zamknięciu.

Błąd oszacowania wyniku kandydata w badaniu late poll to +/- 1 punkt procentowy. W nocy oczekujemy na kolejny late poll.

Z kolei według badania exit poll z godziny 21, w którym błąd oszacowania wyniku wynosił +/- 2 punkty procentowe, kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 50,3 procent głosów, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości 49,7 procent głosów.

W najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) 51,9 procent głosów uzyskał Karol Nawrocki, a 48,1 procent Rafał Trzaskowski.

Z danych sondażowych wynika, że do urn poszło 76 procent młodych wyborców. Dla porównania najchętniej głosowali uprawnieni w wieku 50-59 lat (79,7 procent).

41,2 procent uczniów i studentów oddało głos na kandydata wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, 58,8 proc. - na przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej.

Ciekawy wynik w pierwszej turze

Sondaż w pierwszej turze pokazały ciekawy wynik wśród najmłodszej grupy wyborców. Tam zwyciężyło dwóch innych kandydatów: Sławomir Mentzen (34,9 procent) i Adrian Zandberg (19,8 procent). Rafał Trzaskowski mógł liczyć na poparcie 12,7 procent, a Karol Nawrocki - 10,7 procent.

Profesor Szymon Ossowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreślał w rozmowie z tvn24.pl, że młodzi zagłosowali na tych, którzy byli wyraziści i nieźle sobie radzili w mediach społecznościowych. - To, co łączy Mentzena i Zandberga, to hasło: "PiS, PO - jedno zło". Tylko że inna jest ich perspektywa - zwracał uwagę.

72,8 procent najmłodszych wyborców oddało swój głos w pierwszej turze wyborów Źródło: TVN24

Mężczyźni za Mentzenem, kobiety za Zandbergiem

Jeszcze ciekawiej wyniki wyglądały, gdy analizowaliśmy, jak rozłożyły się głosy kobiet i mężczyzn w tej grupie wiekowej. Bo rozłożyły się zupełnie inaczej.

U mężczyzn w wieku 18-29 lat zwyciężył Sławomir Mentzen (47,6 procent) przed Adrianem Zandbergiem (13,07 procent), Rafałem Trzaskowskim (9,9 procent) i Karolem Nawrockim (8,8 procent).

U kobiet najlepszy wynik uzyskał Adrian Zandberg (24,9 procent), ale Sławomir Mentzen i tak ma dobry wynik - był drugi z 21,3 procentami poparcia. Za nimi znaleźli się Rafał Trzaskowski (15,5 procent) i Karol Nawrocki (12,8 procent).