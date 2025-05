Maciej Sokołowski o głosowaniu za granicą Źródło: TVN24

Dziś ostatni dzień, w którym osoby przebywające poza Polską mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą. - To naprawdę ostatni dzwonek. Nie jest jeszcze za późno, bo sam proces rejestracji zajmuje zaledwie kilka minut - tłumaczy Maciej Sokołowski z TVN24. Do wtorku, do godz. 13.00 zarejestowało się już 465 tysięcy osób.

Kluczowe fakty: Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a druga tura - 1 czerwca.

We wtorek 13 maja upływa termin na złożenie wniosku o dopisanie się do spisu wyborców za granicą oraz na polskich statkach morskich.

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Polonia znów bije rekordy - mówił w TVN24 Biznes i Świat Krzysztof Lisek, koordynator akcji "Polonia głosuje".

We wtorek upływa termin na składanie przez wyborców przebywających poza granicami Polski wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. 13 maja to też ostatni dzień na zgłaszanie się przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich, by zostali ujęci w spisach utworzonych na tych statkach.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą

Wyborca, który na stałe mieszka za granicą, a także taki, który czasowo przebywa w innym państwie, może złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek taki można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznie, na stronie ewybory.msz.gov.pl. Musi się w nim znaleźć nazwisko, imię, numer PESEL, numer ważnego polskiego paszportu (lub dowodu osobistego), adres pobytu za granicą i dane kontaktowe.

- Proces jest niezwykle prosty: wybieramy kraj i obwód głosowania, wpisujemy dane, a system automatycznie weryfikuje je z rejestrami państwowymi. Po rejestracji otrzymujemy potwierdzenie w formacie PDF, które warto zapisać lub wydrukować. Warto też sprawdzić, który obwód jest najbliżej i czy nie jest przepełniony – system e-Wybory wskazuje ile osób zgłosiło się do poszczególnych obwodów, co może być wskazówką, gdzie kolejki będą najdłużej, a gdzie głosowanie może pójść najsprawniej - tłumaczy Maciej Sokołowski z TVN24.

Rejestracja online jest możliwa tylko do północy czasu lokalnego - czyli tego w miejscu komisji wyborczej. Alternatywnie można złożyć wniosek osobiście w konsulacie lub wysłać podpisany formularz e-mailem.

Głosowanie za granicą. Co z drugą turą

Osoby ujęte w spisie wyborców w obwodzie głosowania za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku drugiej tury. Jeśli wyborca będzie jednak chciał wówczas zagłosować w innym obwodzie - w tym także w miejscu swojego stałego zamieszkania - będzie musiał otrzymać od konsula lub w dowolnym urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania dające możliwość zagłosowania w dowolnym miejscu (do 29 maja) lub złożyć wniosek konsulowi o ujęcie w spisie wyborców w miejscu, w którym będzie przebywać (do 27 maja). Jeśli będzie głosować w Polsce, musi złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania do urzędu gminy właściwego dla wybranego obwodu głosowania (do 29 maja).

Jeśli w dniu wyborów wyborca będzie przebywać na polskim statku morskim, powinien złożyć wniosek do kapitana statku o ujęcie w spisie wyborców, chyba że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby ujęte w spisie wyborców w obwodzie głosowania na statku będą ujęte w tym spisie również w przypadku drugiej tury wyborów. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe na analogicznych zasadach, jak w przypadku głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania lub o ujęcie w spisie wyborców składa się kapitanowi statku.

Głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania

Jeśli wyborca na stałe mieszkający w Polsce chce oddać głos za granicą, może to zrobić również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Termin na uzyskanie takiego dokumentu mija 15 maja. Wniosek o jego wydanie składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy na piśmie w formie papierowej z własnoręcznym podpisem i uzyskuje się je od ręki. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Zaświadczenia nie można zgubić - nie ma możliwości wydania duplikatu. Więcej informacji o zaświadczeniu o prawie do głosowania znajdziesz tutaj oraz tutaj.

Głosowanie za granicą. Ponad 450 tys. zarejestrowanych wyborców

Łącznie za granicą utworzono w tym roku rekordową liczbę 508 obwodów – to ponad sto więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. - Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Polonia znów bije rekordy - mówił w TVN24 BiS Krzysztof Lisek, koordynator akcji "Polonia głosuje".

- Rekord w wyborach prezydenckich z 2020 roku w pierwszej turze to było 373 tysiące osób, a o godzinie 13.00 dzisiaj mieliśmy już 465 tysięcy osób, czyli blisko 100 tysięcy osób więcej. Ja po cichu marze, że będzie pół miliona w pierwszej turze, bo na drugą turę można się jeszcze dopisać. (...) I na przykład pięć lat temu zrobiło tak ponad 150 tysięcy osób. Liczę na frekwencję na poziomie pół miliona w pierwszej turze i 700 tysięcy w drugiej, co będzie absolutnym rekordem - mówił.

Szczególnie dużo komisji będzie w krajach, gdzie mieszka wielu Polaków, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Niemcy. Ale komisje powstały też w miejscach popularnych wśród polskich turystów.

- Udało nam się namówić MSZ, by utworzyć komisje w takich miejscach, gdzie będą one służyć głównie polskim turystom. Więc mamy komisje w Hurghadzie, w Sharm El-Sheik w Egipcie, mamy komisje na Krecie, na Rodos, mamy komisje w Antalyi, Alanyi w Turcji, mamy komisje na Sycylii, na Sardynii, na Korsyce. Mamy komisje na Teneryfie, Gran Canarii, na Maderze. Są też bardzo odległe komisje, gdzie latają czartery z Polski. Będzie komisja w Cancún w Meksyku, będzie komisja w Sri Lance, na Goa. Więc wszędzie tam, gdzie Polacy masowo przylatują - mówił.

O nowym rekordzie i mobilizacji wyborców pisze też na platformie X minister sprawiedliwości Adam Bodnar. "Mobilizacja Polonii pokazuje nam, jak ważne są demokratyczne wartości i przywiązanie do ojczyzny dla naszych obywateli, niezależnie od miejsca ich pobytu" - czytamy we wpisie.

Za granicą na wybory zarejestrowało się już ponad 450 tys. Polek i Polaków! To rekordowa liczba w wyborach prezydenckich, którą nadal możemy przebić! 🗳️



Jednorazowa zmiana miejsca głosowania w kraju

Do 15 maja wyborcy mogą składać wnioski o jednorazową zmianę miejsca głosowania w dniu wyborów prezydenckich. Dotyczy to osób przebywających w kraju, ale czasowo poza miejscem swojego zamieszkania albo zameldowania, czy też osób, które nie są ujęte w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Więcej informacji o zmianie miejsca głosowania znajdziesz tutaj.

By już zawsze głosować w innym miejscu niż dotychczas, należy zmienić stały obwód głosowania (gdy mieszka się w innym miejscu niż jest się zameldowanym).