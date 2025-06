Reakcja sztabu Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie z wynikiem 50,89 proc. głosów. Według relacji dziennikarzy na jego wieczorze wyborczym pojawił się m.in. Jacek Kurski, były prezes TVP za czasów rządów PiS. Wiadomość tę potwierdził reporter TVN24 Jakub Sobieniowski.

Jacek Kurski na wieczorze wyborczym Karola Nawrockiego Źródło: mat. organizatora

Zdjęcie przedstawiające Kurskiego w sztabie Nawrockiego opublikował w serwisie X dziennikarz Polsatu Marcin Fijołek. "Jak to szło? Po moim trupie? Jacek Kurski w ścisłym sztabie KN obecny do samego końca" - napisał.

Jak to szło? Po moim trupie? Jacek Kurski w ścisłym sztabie KN obecny do samego końca:) pic.twitter.com/JXAXSFaCG6 — Marcin Fijołek (@marcinfijolek) June 1, 2025 Rozwiń

Nawiązał tym samym do wpisu Nawrockiego ze środy. Wówczas TVP Info zamieściło na swoim profilu na X wideo z Jackiem Kurskim, w którym zwraca się on do dziennikarzy telewizji publicznej słowami: "Wrócę do was kochani w telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie". Nawrocki w odpowiedzi na ten materiał napisał: "po moim trupie".

Kurski na wieczorze wyborczym Nawrockiego

Sam Kurski w sobotni poranek opublikował wpis nawiązujący do zwycięstwa Nawrockiego. "Jak do tego doszło nie wiem. Cudowna noc. Wygrała Polska" - napisał. Załączył też cztery zdjęcia, na których widoczny jest wraz z Nawrockim, a także m.in. prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Nie jest jednak pewne, kiedy dokładnie zostały wykonane te zdjęcia.