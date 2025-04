Kobieta w pracy to "łamanie natury"? Rzecznik Mentzena się odcina

"To łamanie natury kobiecej, robienie z pań babochłopów". Rzecznik Mentzena: nie podpisuję się pod tym Źródło: TVN24

Nie podpisuję się pod tym. Sławomir Mentzen również - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Wojciech Machulski, rzecznik kandydata Konfederacji na prezydenta, odnosząc się do słów doradcy Mentzena o "babochłopach", czyli kobietach, które pracują. Komentował też słowa Jacka Hogi o dostępie do broni dla dzieci.

Kandydat na prezydenta z Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił, że Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma, autor książki "Dzieci i broń", jest jego "głównym doradcą do spraw wojskowości". Hoga jest gorącym zwolennikiem szerokiego, niekontrolowanego dostępu do broni, również dla dzieci, a nawet osób karanych za rozboje czy cudzoziemców. Od lat dzieli się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami na tematy związane z polską armią, polityką, geopolityką, stanem demokracji, a także rolą kobiet w społeczeństwie, życiem rodzinnym i miejscem Kościoła w państwie.

ZOBACZ W TVN24 GO: "Babochłopy" i Rosja jako wzór "kompetencji i siły". Za co jeszcze Mentzen szanuje Hogę?

Rzecznik Mentzena o posiadaniu broni

Rzecznik kandydata Konfederacji na prezydenta Wojciech Machulski zapytany w poniedziałek w "Tak jest" w TVN24, czy też jest za tym, żeby broń była do kupienia w supermarkecie, żeby nie trzeba było mieć żadnych zaświadczeń, odpowiedział: - Nie uważam tak, natomiast wydaje mi się, że w Polsce jest rzeczywiście za mało sztuk broni.

Odnosząc się do wypowiedzi Hogi, że posiadanie broni jest praktycznym prawem do życia, powiedział, że "z tym zdaniem się generalnie zgadza, natomiast oczywiście są osoby skazane, są osoby chore psychicznie, które nie powinny mieć absolutnie dostępu do broni".

- Polacy, którzy dzisiaj są niestety narodem zagrożonym ze wschodu przez Władimira Putina, myślę, że powinni wiedzieć, w jaki sposób obsługiwać broń. Myślę, że powinni mieć po prostu więcej do czynienia z bronią, bo dzięki temu będziemy mogli sprawniej obronić nasze państwo - ocenił Machulski.

Prowadząca program zauważyła, że Hoga nie mówi o tym, że Polacy powinni być szkoleni w kierunku obsługi broni, tylko mówi o tym, że Polacy, łącznie z dziećmi, powinni mieć swoją broń. "W sumie trzy, cztery magazynki i to jest naprawdę wystarczająco z perspektywy obrony siebie, swojej rodziny, czy sąsiadów" - zacytowała.

Machulski powiedział, że Hoga "mówi właśnie o obronie polskich rodzin i myślę, że dzisiaj powinniśmy rozpocząć dyskusję o tym, w jaki sposób szkolić Polaków, także młodych Polaków do tego, żeby potrafili bronić siebie, swoich rodzin".

Machulski: nie podpisuję się pod tym

Hoga deklaruje, że jest przeciwko służbie wojskowej kobiet. "Wprowadzanie kobiet na rynek pracy jest urąganiem ich kobiecości, a co dopiero zmuszanie ich do walki fizycznej. To jest łamanie natury kobiecej, niewieściej, robienie z pań babochłopów. Nie wiem, jak w ten sposób ta kobieta ma być później gotowa na to, żeby mieć piątkę, szóstkę dzieci" - ocenił na nagraniu z marca zeszłego roku.

"Pierwsze pół godziny po powrocie męża do domu z pracy jest święte. To znaczy nic o kłopotach w domu. Nic o tym, co się działo na zewnątrz nieprzyjemnego" - uważa.

- Nie podpisuję się pod tym. Sławomir Mentzen również nie podpisuje się pod tym - powiedział w "Tak jest" Machulski, odnosząc się tych wypowiedzi jednego z głównych doradców kandydata Konfederacji.

Konfederacja i rosyjska agentura? Frysztak: zawsze mam obawy

Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej przywołał też wypowiedź Hogi jakoby Rosja była wzorem "kompetencji i siły". - Ja mam wielkie obawy zawsze co do tego, że wasze towarzystwo polityczne jest mocno zinfiltrowane przez rosyjską agenturę, ale te zdania są wielkim obciążeniem dla waszego kandydata - ocenił.

Machulski zapytany, czy pojawi się dla Hogi jakaś posada, "jeśli Sławomir Mentzen będzie rozdawał karty", odparł, że "na razie nie rozdajemy żadnych posad, bo staramy się o głosy Polaków".