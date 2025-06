Koalicja rządząca "nie odrobiła pracy domowej"

Solska: koalicja po 15 października nie odrobiła pracy domowej Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce.

O wynikach wyborów oraz przyczynach porażki Rafała Trzaskowskiego mówiła w TVN24 redaktorka tygodnika "Polityka" Joanna Solska. - Koalicja po 15 października nie odrobiła pracy domowej - oceniła.

Po godzinie 5 rano w poniedziałek pojawiły się dane ze 100 procent obwodów głosowania. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdobył 50,89 procent głosów (10 606 877), Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej 49,11 procent głosów (10 237 286).

W poniedziałek wyniki drugiej tury wyborów i możliwe przyczyny porażki kandydata KO komentowała redaktorka tygodnika "Polityka" Joanna Solska.

- Tę diagnozę miałam jeszcze przed pierwszą turą, że koalicja po 15 października nie odrobiła pracy domowej. Trzeba było sobie wtedy ustawić priorytet - co jest najważniejszą sprawą. Najważniejszą sprawą było utrzymanie władzy i takie spełnienie obietnic wyborczych, które jest możliwe bez prezydenta. Oni tego nie zrobili. Mało tego, każda z partii uczestniczących w koalicji zaczęła rwać do siebie - stwierdziła.

Jak oceniła, "w sumie koalicja nie dowiozła niczego i ludzie się wkurzyli, co nie znaczy, że dobrze zrobili". - Wkurzeni ludzie, którzy nie poszli na wybory, powinni sobie zadać pytanie, czy jak oni albo nie pójdą, albo zagłosują na Nawrockiego, czy to, na czym im zależy, teraz będzie bardziej realne do zrobienia, czy w ogóle nierealne - dodała.

"Niedoróbka i brak orientacji w tym, co naprawdę myślą ludzie"

Solska mówiła również o wpisie Rafała Trzaskowskiego, który został opublikowany w mediach społecznościowych. Oprócz złożenia podziękowań wyborcom i pogratulowania zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu, napisał: "Przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli".

- To oczywiście było głosowanie przeciwko rządowi. Koalicja uwierzyła, że ludzie tak bardzo pamiętają osiem lat PiS-u, którego tak bardzo nie chcieli, bo zagłosowali przeciwko niemu, że to teraz będzie decydowało przy wyborach Trzaskowskiego i że nie trzeba im przypominać, że nie dowieźli, dlatego że nie ma prezydenta i teraz dopiero będzie to możliwe. Tego zabrakło - mówiła redaktorka.

Solska zapytana, czy "to nie jest polityczna naiwność", odpowiedziała: - To jest niedoróbka i brak orientacji w tym, co naprawdę myślą ludzie, jeżeli w ogóle myślą, bo tu grały też emocje.

Dopytywana o to, jakie były to emocje, stwierdziła, że chodziło o "powrót do władzy, absolutnie, ale pierwsza sprawa - załatwienie sobie bezkarności". - Oni wiedzieli, że ich prezydent (Prawa i Sprawiedliwości - red.) zahamuje kompletnie proces rozliczeń, który się tak znowu bardzo nie rozpędził - wyjaśniała.

Jakiej lekcji nie odrobili wyborcy?

Jak przypomniała Solska, "sondaże pokazywały, że ludziom zależy na tym, żeby ukarać PiS za to, co zrobił złego". - Myślę, że nie jesteśmy takimi modelowymi wyborcami, którzy wszystko analizują - za, przeciw i jak się trzeba zachować, żeby cele, na których mi zależy, były bardziej możliwe do osiągnięcia. Tego myśmy nie odrobili - oceniła.

Dodała jednak, że "jest daleka od tego, żeby za wszystko winić tych, którzy przegrali". - Popatrzmy w lustro, pogadajmy sami ze sobą - poradziła.